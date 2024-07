Il Toro annuncia l’Invincibili Kup, torneo U10 e U11 con 120 squadre da tutta Europa

Il calcio internazionale a Torino per i giovani della Scuola Calcio. Il Torino ha annunciato la prima edizione della Invincibili Kup - Coppa Grande Torino, torneo organizzato dall'agenzia BeKings in collaborazione con il club granata. L'evento si terrà a fine settembre nel capoluogo piemontese e sarà dedicato a due categorie: Under 11 (in campo i classe 2014) e Under 10 (classe 2015). "Non solo calcio: la “Invincibili Kup” sarà un vero e proprio evento per tutta Torino, paragonabile ai grandi eventi cui ormai la città è abituata, viste le migliaia di persone - giocatori, staff e famiglie - che arriveranno da tutta Europa" annuncia il Toro presentando l'evento. Di seguito le info.