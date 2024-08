Memorial Cairo, Milan-Torino 1-5: granata super. È finale

La cronaca della semifinale del memorial "Mamma e Papà Cairo" giocata tra i granata e i rossoneri

Federico De Milano Redattore 8 agosto 2024

Il Torino Primavera vola in finale al memorial "Mamma e Papà Cairo" con un netto 1-5 rifilato ai pari età del Milan presso lo stadio G.B. Sillano di Quattordio (AL). I granata domani alle 21 scenderanno in campo in finale al Moccagatta di Alessandria dove proveranno a difendere il titolo vinto un anno fa. Il trascinatore dei granata è Njie che realizza una tripletta nella prima frazione e indirizza la partita in favore della squadra di Tufano.

Primavera, Milan-Torino: primo tempo — In avvio di partita le occasioni latitano con le due squadre che giocano soprattutto con attenzione e senza prendersi rischi. Al settimo minuto Gabellini ha la prima chance per il Toro ma con il sinistro calcia sopra la traversa da posizione defilata. Il Milan nel primo quarto d'ora prova a creare soprattutto con le palle inattive e con i cross in area. Al 22' i rossoneri provano a sfruttare un contropiede ma la difesa granata è veloce a rientrare e sventa l'azione. Si crea un po' di preoccupazione tra le fila del Torino alla mezz'ora quando Dalla Vecchia resta a terra e sembra inizialmente costretto al cambio per un infortunio al ginocchio ma dopo alcuni istanti rientra in campo. Al 35' sgasa bene Njie sulla corsia mancina ma senza trovare lo spunto decisivo per il passaggio chiave in mezzo all'area. Cinque minuti più tardi si dispera ancora lo stesso Njie per un passaggio filtrante ma al 41' si riscatta con un bellissimo tiro a giro che si insacca alla sinistra del portiere per l'1-0 granata. Il Milan ha l'occasione per il pareggio al 44' con un colpo di testa di Parmigiani che esce di poco, tuttavia sul ribaltamento di fronte Njie parte in campo aperto, anticipa il portiere in uscita e a porta vuota fa il 2-0. Accorciano i rossoneri poi nel primo dei tre minuti di recupero con la rete di Zaramella che, lasciato tutto solo sul secondo palo, insacca il preciso traversone di Bakoune. All'ultimo istante del primo tempo il Toro torna avanti di due grazie ad uno strepitoso Njie che mette a segno il suo terzo gol facendo una bella serpentina in area (in seguito ad una parata di Colzani su tiro ravvicinato di Gabellini) e depositando poi in rete proprio prima del duplice fischio.

Primavera, Milan-Torino: secondo tempo — Per la ripresa nelle fila del Toro entra Ciammaglichella al posto di Perciun in una sorta di staffetta tra due centrocampisti già in odore di Prima squadra. Il secondo tempo per i granata si apre subito con un infortunio per Marchioro che dopo un contrasto ha sbattuto la testa sulla recinzione e gli è stata applicata una benda. Mister Tufano preferisce però toglierlo dal campo e al suo posto inserisce Conzato. La partita è molto tattica anche ad avvio ripresa con i granata che gestiscono i tempi del palleggio e non hanno fretta di accelerare visto il punteggio. Per i rossoneri la strada si fa molto in salita perché oltre al doppio svantaggio, dopo soli tre minuti, si fa espellere Comotto per fallo con la gamba alta ai danni di Mendes. Il Milan cerca comunque di aggredire e di ripartire ma nel primo quarto d'ora del secondo tempo non riesce a creare palle gol. Le accelerazioni in mezzo al campo da parte di Ciammaglichella sono decisive per il Toro che riesce a mantenere un buon predominio territoriale nella parte centrale della ripresa. Al 70' Conzato segna il quarto gol della partita per i granata su un bell'assist di Krzyzanowski che mette in mezzo il pallone ricevuto da Mullen con un ottimo lancio. Il Torino, forte dell'uomo in più e di una situazione molto vantaggiosa a livello di punteggio, continua ad attaccare senza fermarsi e prova diverse azioni anche con dei precisi lanci lunghi come quelli proposti da Mullen e da Desole. Il Milan crea ancora uno spauracchio con un corner all'89' con una palla vagante nell'area piccola ma la difesa granata si salva pure qui e poi con una bella parata in uscita bassa di Siviero su Skoczylas un minuto più tardi. Al 94' c'è la gioia personale anche per Ciammaglichella che con il destro trafigge il portiere del Milan proprio prima del triplice fischio al termine di un'azione insistita con un dribbling prima della conclusione a rete.

Primavera, Milan-Torino: tabellino — MILAN-TORINO 1-5

Marcatori: 41', 45', 45'+3 Njie (T), 45'+1 Zaramella (M), 70' Conzato (T), 94' Ciammaglichella (94').

MILAN: Colzani; Bakoune, Parmigiani, Nissen, Perin, Grilli, Ibrahimovic, Mancioppi, Zaramella, Comotto, Bonomi. A disposizione: Faccioli, Colombo, Frugnoli, Perera Nirash, Gualdi, Cappelletti, Simna, Dotta, Skoczylas, Ossola, Martinazzi, Lamorte, Lontani, Tezzele. Allenatore: Guidi.

TORINO (3-5-2): Siviero; Bonadiman (65' Pellini), Mendes, Desole; Marchioro (48' Conzato), Dalla Vecchia (65' Olinga), Rossi (65' Mullen), Perciun (46' Ciammaglichella), Krzyzanowski (74' Di Paolo); Gabellini (74' Dimitri), Njie (74' Franzoni). A disposizione: Sorensen, Proietti, Gueye, Gallea, Acar, Raballo, Kirilov. Allenatore: Tufano.

Ammoniti: 20' Rossi (T), 22' Parmigiani (M), 56' Ibrahimovic (M)

Espulsi: 48' Comotto (M)