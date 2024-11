Nazionali, da Tzouliou a Pellini: il bilancio dei giovani granata in nazionale

Under 19: Olsson stacca il pass per il turno élite, Tzouliou a segno per Cipro

La maggior parte degli Under 19 granata è stata impegnata nelle gare di qualificazione al turno élite dei prossimi Europei di categoria. Rientra a Torino sorridente Cornelius Olsson, che con la Danimarca infila tre vittorie su tre e si prende il pass. Il difensore granata, capitano della sua nazionale, si qualifica a pieni voti per la fase élite degli Europei grazie alle vittorie su Irlanda del Nord (4-0), Albania (1-0) e Israele (3-2). Olsson si è confermato un punto di riferimento per i danesi e infatti è stato schierato in tutte le gare di qualificazione: ha guidato la retroguardia dal primo all'ultimo minuto contro irlandesi e israeliani, rifiatando fino all'ingresso di fine partita contro l'Albania. Il ruolo ricoperto in nazionale è equivalente a quello in Primavera: braccetto destro. Protagonista anche Dimitrianos Tzouliou con la maglia di Cipro. Il centrocampista granata, pur chiudendo al terzo posto nel girone e non strappando la qualificazione al turno élite, si mette in mostra nella sosta. Tzouliou è sempre stato titolare in tutte le partite, senza mai essere sostituito e venendo impiegato nel ruolo più avanzato di esterno o addirittura prima punta. Nella prima gara contro l'Ungheria, Tzouliou parte come vertice alto e trova anche il gol del temporaneo pari, nella gara terminata poi con un ko per 1-3; nel match contro la Germania, perso per 1-3, il ruolo è stato invece quello d'esterno alto. Tzoliou e compagni dopo due sconfitte si sono rialzati all'ultimo incontro, con la vittoria per 1-0 su Andorra. Sosta magra e infelice per la Svezia di Atlee Manneh, sconfitta in tutte e tre le gare di qualificazione alla fase élite. I gialloblù sono andati ko sempre per 1-2 per mano di Georgia, Estonia e Norvegia. Il difensore granata è tornato a ricoprire il ruolo di centrale in nazionale, abbandonando i panni del terzino impiegati al Toro. Manneh ha disputato per intero la gara con la Georgia inserendosi nella linea arretrata del 4-2-3-1 svedese, è rimasto in campo quasi per tutta la sfida con l'Estonia ed è poi stato confermato per l'ultimo match con la Norvegia. Purtroppo, le tre sconfitte chiudono le porte alla fase élite per Manneh. Libero da ogni impegno di qualificazione, avendo già disputato il proprio turno preliminare con la Polonia e passato il primo step verso gli Europei, Jakub Krzyzanowski è volato in Spagna per disputare l'U19 Super Cup International Tournament. Il terzino granata ha sfidato nella rassegna Portogallo, Repubblica Ceca e Romania. Contro le prime due sono arrivate due sconfitte, 0-4 per mano dei lusitani e 1-3 per mano dei cechi, mentre contro i romeni i polacchi si sono imposti di misura per 1-0. Krzyzanowski, anche in nazionale schierato sull'out mancina come al Toro, è stato titolare nella prima gara mentre è entrato nei finali di match nelle restanti occasioni.