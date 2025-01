Coppa Italia Primavera, il tabellone: Torino fuori agli ottavi

Finisce qui il percorso del Torino in Coppa Italia Primavera. I granata di Felice Tufano hanno perso il confronto con il Cagliari con il risultato di 2-0 in favore dei sardi ad Assemini. Avendo perso la gara secca, il Torino è costretto a salutare la competizione agli ottavi. I granata ai quarti avrebbero incontrato una tra Fiorentina, in quello che sarebbe stato il rematch della finale dello scorso anno, e Monza. Negli altri ottavi sorride l'Atalanta, vincente ai danni dell'Empoli, e il Lecce di Scurto, che a sorpresa elimina la Roma. Avanti anche l'Inter. Si attendono ancora i risultati di tre gare (Fiorentina-Monza, Lazio-Juventus e Sassuolo-Verona).