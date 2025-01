Primavera 1, la classifica: Torino fermo al settimo posto a 28 punti

Dopo la vittoria contro il Bologna, la Primavera di Felice Tufano esce sconfitta per 2 a 1 contro il Cesena nella gara valida per la diciottesima giornata del Campionato Primavera 1. I granata dopo la sconfitta di Cesena rimangono fermi a 28 punti in classifica, al settimo posto a pari punti con la Lazio. In questo modo il Genoa potrebbe approfittare del passo falso del Toro vincendo con il Monza e in caso di successo del Verona contro la Roma, anche gli scaligeri aggancerebbero i granata. La prossima sfida dei ragazzi di Felice Tufano sarà il match di Coppa Italia Primavera contro il Cagliari in programma in Sardegna mercoledì 8 gennaio alle 13 mentre lunedì 13 gennaio ad Orbassano i granata affronteranno la Roma prima in classifica.