Primavera, le pagelle di Cagliari-Torino 2-1: non basta il gol di Ciammaglichella

I voti ai protagonisti della sfida tra Cagliari e Torino

Irene Nicola Redattore 26 gennaio 2025 (modifica il 26 gennaio 2025 | 15:53)

Il Torino Primavera non riesce a rialzare la testa e viene sconfitto anche dal Cagliari, come venti giorni fa in Coppa Italia. I sardi trovano lo spunto da tre punti all'88' con Vinciguerra, per i granata in rete Ciammaglichella nel primo tempo. Di seguito le pagelle del Torino.

PLAIA 5.5: Dopo due panchine di fila, si riprende il posto da titolare tra i pali. Primo tempo da spettatore se non per il gol, va a coprire il primo palo dove c'è Cogoni ma non viene supportato dalla difesa nella copertura del centro area. Nella ripresa traballa in un paio di uscite, rischia sia su Simonetta che su Sulev.

OLSSON 5.5: Preferito a Bonadiman, gioca un primo tempo senza grandi difficoltà. Al 21' prova anche a farsi vedere in avanti, cercando di ribadire in porta la punizione conquistata da Dalla Vecchia: spara alto. Ha un'altra occasione al 70', va di testa ma doveva inquadrare meglio lo specchio. Pasticcia anche lui sul gol di Vinciguerra, sulla linea di porta c'è troppa calca.

MENDES 5.5: Altalenante nella prima metà di gara, a volte pare sicuro mentre in altre occasioni perde qualche pallone velenoso. Non esente da colpe sul primo gol, sfida Simonetta che lo inganna del tutto non cercando l'interno ma andando verso il bordolinea per servire Cogoni che poi trova l'assist per l'1-o.

MULLEN 5.5: Il più convincente del terzetto arretrato, al netto dell'esito della partita. Nel primo tempo recupera su Bolzan a campo aperto e salva i granata anticipando di testa Achour nel recupero. Ha l'occasione di andare in rete di testa nella ripresa, va vicino al gol. La prestazione sarebbe sufficiente se non fosse sporcata nel finale, anche lui è in ritardo per chiudere su Soldati.

MARCHIORO 6.5: Ancora risposte positive alla seconda partita dopo la lunga assenza di tre mesi. In avvio paga la troppa foga, venendo ammonito dopo tre falli in dieci minuti. Si rimbocca le mani ritrovando lucidità e diventa decisivo. Suoi i traversoni che riaccendono il Toro alla mezzora: il primo innesca Krzyzanowski, murato da uno strepitoso Iliev, il secondo diventa l'assist per Ciammaglichella (70' CACCIAMANI 5.5: Parte a destra, si vede poco e con poca continuità. Non il suo ingresso migliore)

DALLA VECCHIA 6: Il primo a provare a far reagire il Toro a metà primo tempo con un coast-to-coast che ridà fiato ai granata. Va vicino alla rete al 39', Soldati gli sbarra la strada. Perde qualcosa in termini spinta nella seconda parte di gara, ma la prestazione resta comunque sufficiente.

DJALO 5: Si avvicenda a Liema in regia. Nel complesso la sua prestazione è sottotono, la manovra spesso è poco brillante e in alcune fasi di gara manca di velocità. Nel finale paga il corpo a corpo perso con Vinguerra sulla punizione di Sulev: abbraccia Vinciguerra, che in caduta riesce comunque a calciare per il ko.

CIAMMAGLICHELLA 6.5: Ha bisogno di qualche minuto per ritrovare gamba, come preventivabile essendo la sua prima partita da dicembre. Si fa apprezzare per inserimenti e per come occupa l'area. La sua gara cambia alla mezzora: prima si divora un gol davanti a Iliev, poi si riscatta di testa andando in rete e riportando in partita il Torino. Alla lunga perde anche lui lucidità, ma resta un pericolo quando si accende (88' ACAR sv)

KRZYZANOWSKI 6: Meno lucido in corsa, complici le fatiche dell'infrasettimanale, arriva meno volte anche al cross rispetto a quanto ha abituato. Sopperisce al fiato con la testa, mandando prima Ciammaglichella in porta nell'occasione mancata dal capitano granata e costringendo Iliev a compiere un miracolo su di lui (80' BONADIMAN sv)

FRANZONI 6: Torna titolare, riprendendosi il posto su Mangiameli. Nel vivo per tutto il primo tempo, più per lotta che per vere e proprie occasioni. Si incarica di tutti i piazzati, alcuni diventano velenosi. Nel finale prova a sorprendere Iliev su punizione dalla distanza, il portiere sardo gli sbarra la strada.

GABELLINI 6: Tanto lavoro sporco e falli conquistati, cerca spesso anche la conclusione ma non riesce sempre a inquadrare lo specchio. Al 72' fa una gran cosa con la conclusione di controbalzo dal limite, palla di poco alta (80' PERCIUN sv)

TUFANO 5.5: Seconda sconfitta consecutiva, trend negativo in trasferta che si conferma e pecca del ko incassato nel finale. I granata sono parsi nel complesso meno esplosivi e ancora in difficoltà nel trovare la rete. Il pareggio sarebbe stato più giusto per quanto visto in campo, ciò acuisce di più il rammarico per il gol subito sugli sviluppi di punizione quando l'allerta dove essere alta. Anche su queste situazioni serve un cambio passo.