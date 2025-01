Primavera, le pagelle di Cesena-Torino 2-1: Conte gol all’esordio

La Primavera del Torino perde a Cesena la prima gara del 2025. Un brutto inizio per i granata, che creano anche diverse palle gol, ma le cestinano malamente. I padroni di casa dunque vincono con merito, perché segnano e sfruttano le loro...

Roberto Ugliono Caporedattore settore giovanile 4 gennaio 2025 (modifica il 4 gennaio 2025 | 13:09)

La Primavera del Torino perde a Cesena la prima gara del 2025. Un brutto inizio per i granata, che creano anche diverse palle gol, ma le cestinano malamente. I padroni di casa dunque vincono con merito, perché segnano e sfruttano le loro occasioni, gestiscono il pallone e non si spaventano quando Conte, all'esordio, segna la rete che accorcia le distanze. Va detto, però, che c'era una grande differenza di età in campo. Il Cesena è composto principalmente da 2005, mentre il Toro tra 2008 e 2007 aveva un'età media più bassa.

PLAIA 6: Quando Zaia scivola esce in modo avventato, ma alla fine non viene punito. Poi le uscite sono precise e decisive. Prende diversi colpi: uno nel primo tempo nel contatto con Bianay e poi nella ripresa con Pitti.

BIANAY BALCOT 6: In fase offensiva fatica a rendersi pericoloso, ma in difesa è decisivo. In particolare al 25' quando salva il Toro da un gol quasi certo. (82' DESOLE SV: Entra bene, facendo vedere anche un bel dribbling a centrocampo).

MENDES 5.5: Gioca un ottimo primo tempo chiudendo con certezza e impostando serenamente. In avvio di ripresa si perde Castorri in occasione del vantaggio dei padroni di casa.

BONADIMAN 6: Non si prende grandi rischi, pur spingendo molto dal suo lato il Cesena. Sfiora il gol al 32' di testa con un bello stacco. Nella ripresa lotta, ma potrebbe anche sganciarsi di più in avanti.

ZAIA 6: Tradito dal terreno in avvio di gara, apre un'autostrada agli avversari, ma non costa caro. Poi si riscatta con una bella giocata nel finale di primo tempo servendo a Dalla Vecchia una palla da spingere in porta. Poco reattivo in occasione del 2-0 su Manetti. (82' DIMITRI SV)

DALLA VECCHIA 5: Mette in campo la sua esperienza tra coperture, movimenti senza palla e giocate interessanti. Al 45' però si divora il gol del vantaggio. Da quel momento cala vistosamente e perde lucidità, fino a prendere un giallo. È uno dei giocatori più esperti della rosa, non può uscire così dal match.

LIEMA 5.5: Fatica in avvio di gara e compie tanti errori, poi entra in partita ed è un altro giocatore. Rischia il giallo nel finale di primo tempo, ma viene graziato. La gara è tutto sommato buona, ma commette troppi errori in avvio di ripresa, motivo per cui lascia il posto a Djalò. (62' DJALÒ 5.5: Due volte al limite dell'area gestisce male palloni che potevano essere ben più pericolosi. In cabina di regia si vede poco, poteva prendere di più per mano i suoi).

PERCIUN 5.5: Inventa e crea. Al 24' mette Raballo davanti alla porta. Un campanello d'allarme per gli avversari che gli prestano più attenzione e spesso lo chiudono bene. Lui perde lucidità e inizia a sbagliare alcune giocate che di solito fa giuste. Quando si accende (a sprazzi) fa vedere le cose migliori del Toro.

KRZYZANOWSKI 6: In avvio di gara con una magia si libera per andare al cross. Come spesso capita viene coperto con grande attenzione dagli avversari. Dà a Franzoni la palla del possibile 1-1. (62' CACCIAMANI 6: Entra per sostituire un Kuba molto stanco e per dare più imprevedibilità su quel lato, ma viene messo poco nelle condizioni di fare male. Da un suo cross nasce il gol di Conte).

FRANZONI 5.5: Propositivo, grintoso. Nell'avvio di gara complicato del Toro lui è tra i migliori. La grande chance ce l'ha in avvio di ripresa ma la spreca. Poi pian piano sparisce dal match, ma non riceve palloni buoni.

RABALLO 5: Fatica in avvio di gara, sbagliando alcuni controlli, poi cresce. Al 24' prende in pieno il palo dopo un bel tiro di mancino. È l'unica fotografia di una partita in cui si è visto veramente poco. (69' CONTE 7: Esordio in Primavera per il classe 2007 e va anche vicino alla sua prima rete, ma viene chiuso molto bene. Alla fine lo trova all'89' dando speranza ai suoi nel finale).

ALL. TUFANO 6: C'è ben poco da dire. La sua squadra crea diverse palle gol nitide e le sbaglia, poi prende un palo. Quando si sbaglia tanto, poi la si paga sempre. Lui non ha responsabilità, i suoi ragazzi di più, perché sembrano a tratti ancora in vacanza e a tratti spaventati o troppo concentrati sul terreno di gioco non in buone condizioni.