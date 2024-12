Primavera, le pagelle di Torino-Bologna 1-0: ancora uno show di Gabellini

I voti dei granata guidati da Tufano dopo la gara contro il Bologna

Roberto Ugliono Caporedattore settore giovanile 23 dicembre - 17:59

La Primavera del Torino chiude bene il 2024 vincendo in casa contro il Bologna. Ottima prestazione di Gabellini così come di Zaia. Tra i pali si conferma Plaia, mentre Desole - tornato titolare dopo 3 mesi - gioca una buona gara.

PLAIA 6.5: Subito miracoloso su Mazzetti al 13' ed è l'unico vero squillo del Bologna nel primo tempo. Al 53' fa ancora meglio, con una aprata che è un mix tra tecnica e istinto.

BIANAY BALCOT 6: Si riscatta dopo il brutto secondo tempo giocato nell'ultima gara. Solido in difesa, ma in avanti poteva gestire meglio alcune situazioni.

MENDES 6.5: Gioca e difende con peronalità. In fase di impostazione nessuna sbavatura, anzi fa vedere anche qualche discesa palla al piede interessante. Nel finale sfiora anche il gol del 2-0.

DESOLE 6: Torna titolare in campionato dopo 3 mesi. Al 13' sbaglia su Mazzetti, ma per sua fortuna Plaia fa il miracolo. Si fa poi perdonare con una serie di interventi interessanti e decisivi. Ottima partita la sua, così può mettere dubbi a Tufano.

ZAIA 7: Nel primo tempo non soffre mai in fase difensiva e va spesso al cross, senza però riuscire a servire i compagni. Nel secondo tempo si mette in mostra con due bellissime giocate. Partita ai limiti della perfezione. È mancata solamente la precisione nei cross. (80' OLSSON SV)

DALLA VECCHIA 6.5: Tanto lavoro sporco in mezzo al campo. Al 33' lo spunto con una ripartenza veloce e la palla per Ciammaglichella. In avvio di ripresa è bravissimo a rubare palla e a dare il via a un contropiede sul quale i granata hanno sfiorato il raddoppio. Nel finale Krzyzanowski gli dà la palla del 2-0, ma non la sfrutta. Poi Happonen gli dice di 'no' con un miracolo.

DJALÒ 5.5: Il più in difficoltà in mezzo, anche perché è il giocatore con meno minuti nelle gambe. Sbroglia qualche situazione con la sua esperienza, va in difficoltà quando deve verticalizzare. (67' LIEMA 6: Entra bene, mette ordine in mezzo e fa valere la fisicità. Non era semplice).

CIAMMAGLICHELLA 6.5: Torna in campo dopo i problemi fisici che l'hanno frenato ultimamente. Strappa costantemente e non viene mai preso. Al 33' Happonen gli dice di 'no' con un miracolo. La sua è un'ottima partita, fatta di qualità e fisicità. (67' PERCIUN 6: Si fa vedere con qualche giocata interessante. Alcune ripartenze partono proprio da lui).

KRZYZANOWSKI 6.5: Nel primo tempo spinge tanto e qualche pallone in mezzo riesce a scodellarlo, ma quasi mai trova un compagno. Il primo pallone che tocca nella ripresa è invece un assist al bacio per Gabellini.

FRANZONI 5.5: Al 18' ha la super chance per segnare l'1-0, ma dopo la respinta sbagliata di Happonen non riesce a mandare in porta. Al 38' sfiora ancora la rete, questa volta dopo una bella giocata personale. Poteva essere più pericoloso sotto porta. (93' RABALLO SV).

GABELLINI 7: Nel primo tempo lotta tanto spalle alla porta e non ha palloni buoni in area. In avvio di ripresa Krzyzanowski gli dà la palla per il 7° sigillo del campionato. Nel finale fa una giocata da urlo, ma poi non la sfrutta Dalla Vecchia. Gara di ottimo livello per lui.

ALL. TUFANO 6.5: Il suo Toro ritrova il successo e lo fa con merito. Il risultato sta molto stretto alla squadra che si è divorata diverse situazioni interessanti. I tre punti sono l'aspetto più positivo. Ora la sua squadra deve ritrovare anche il giusto cinismo sotto porta. Intanto il 2024 è stato salutato nel modo giusto. I suoi ragazzi chiudono l'anno come miglior squadra del campionato tra le mura amiche. Il Valentino Mazzola di Orbassano potrà essere un fattore anche nell'anno nuovo.