Primavera, Tufano post Torino-Bologna 1-0: “Voglio sempre questo agonismo”

Le parole dell'allenatore granata dopo la vittoria interna contro i rossoblù nel 17° turno del campionato Primavera 1

Irene Nicola Redattore 23 dicembre 2024 (modifica il 23 dicembre 2024 | 19:27)

Il Torino torna a vincere e lo fa nuovamente in casa, Bologna piegato 1-0 grazie al gol di Tommaso Gabellini ad inizio secondo tempo. Al termine del match abbiamo raccolto le considerazioni sulla partita dell'allenatore granata Felice Tufano. Queste di seguito le sue dichiarazioni:

Come valuta questa vittoria?"Ho visto bene la partita, anche la Cremonese abbiamo avuto le occasioni come oggi ma l'atteggiamento è stato diverso. Senza agonismo è difficile fare una giusta prestazione, oggi ci siamo riscattati. Anche a Lecce avevamo fatto un primo tempo buono e avevamo cercato di portare a casa la partita ma non siamo riusciti a fare gol e loro ne hanno trovato uno. La soddisfazione oggi è sia per il risultato che per la prestazione. Nelle ultime partite non c'erano l'atteggiamento e il risultato di oggi".

Fare gol subito ad inizio secondo tempo dà un segnale sull'atteggiamento?"Sì, stiamo cercando di far alzare il livello a questi ragazzi. Ero arrabbiato perché perdere non fa piacere, questi alti e bassi fanno parte di un percorso e nel girone di ritorno certe partite non le sbaglieremo più. Siamo contenti per il risultato ma io anche della prestazione".

Che lavoro si fa con giocatori come Ciammaglichella e Bianay-Balcot che sono spesso in prima squadra?"A Lecce Bianay veniva da un infortunio e sapevamo che non aveva più di 50-60 minuti come oggi Ciammaglichella che è reduce da uno stop ma ha tenuto bene il campo. Loro aiutano anche gli altri a crescere, essere in prima squadra è tanta roba se lo mettono a disposizione dei nostri ragazzi".

Il Toro ha il miglior rendimento casalingo, che valore dà in più?"Piacerebbe anche a me scoprirlo. Guardando i numeri c'è questa differenza, penso sia un discorso di maturazione. Tanti di loro non sono abituati a giocare ad alti livelli e anche questo servirà a fare esperienza per farsi trovare pronti per i prossimi impegni di campionato".

Qual è il bilancio di questa metà di campionato?"Estremamente positivo al di là delle tre sconfitte. Sono soddisfatto di cosa stiamo facendo, non mi accontento mai e non mi piace perdere ma sono contento per i ragazzi perché li vedevo sofferenti e so quanto lavorano. Da luglio ad oggi abbiamo staccato pochissimo. Il percorso è positivo ma ci sono ancora dei margini di miglioramento, il girone di ritorno ci dirà dove potremo arrivare. Della qualità del lavoro e del gioco espresso c'è da essere soddisfatti, serve un atteggiamento agonistico in più come oggi. Se lo abbiamo fatto oggi significa che siamo in grado e serve solo continuità. bilancio positivo".