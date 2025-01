Torino Primavera, al via il girone di ritorno: prima con l’Atalanta per i granata

Prima giornata del girone di ritorno, il Torino Primavera scende in campo per sfidare l'Atalanta nella gara in programma domani, sabato 18 gennaio alle ore 15, a Orbassano presso lo stadio Valentino Mazzola. Granata e orobici vivono campionati diversi con prospettive diverse per quanto visto nella prima parte di stagione ma sono accumunate entrambe dalla stessa urgenza di smuovere la classifica, chi per ritrovarsi e chi per dare una svolta.

Torino Primavera, l'Atalanta per ritrovarsi e provare a invertire la rotta

Il Torino si presenta alla sfida contro l'Atalanta con il peso della sconfitta con la Roma sulle spalle. Il più recente ko - l'ultimo in una serie di tre contando anche la Coppa Italia - è stato anche il più difficile da digerire per la quantità di difficoltà incontrate e per gli errori commessi. Su questi si è verosimilmente incentrato il lavoro in settimana da parte di Tufano e dello staff granata, con il tecnico che già a caldo aveva parlato di come il primo tempo con la Roma non andasse dimenticato ma analizzato per averlo bene in mente con il fine di non commettere gli stessi sbagli in futuro e trovare spunti di miglioramento. La risposta la darà il campo dove è atteso però un altro Toro rispetto a quello visto lunedì scorso. Tornare a punti è vitale anche per la classifica con i granata fermi a 28 punti e scivolati al decimo posto a 5 lunghezze dalla zona playoff. L'avversario è un'Atalanta che fin qui non ha saputo essere tra i protagonisti come fatto in passato e anzi naviga in acque torbide in zona playout. La Dea è carica di motivazioni perché deve abbandonare al più presto la zona rossa, motivo ulteriore per cui non andrà sottovalutata considerando anche le qualità degli orobici e il fatto che nel 2025 hanno iniziato con il piede giusto vincendo con il Bologna e pareggiando con il Milan.