Torino Primavera, big match a Orbassano: i granata affrontano la Roma

Torino e Roma si scontrano con due sconfitte a testa nelle prime due gare del 2025. L'obiettivo per entrambe è il riscatto

Irene Nicola Redattore 12 gennaio - 19:33

Dopo le uscite a vuoto contro Cesena e Cagliari, il Torino Primavera ha ancora un impegno da spuntare nel tour de force di inizio gennaio, che fino a questo momento non ha regalato soddisfazioni. La terza gara nel giro di otto giorni è tra tutte, almeno sulla carta, la più difficile per caratura dell'avversario. A Orbassano - nella sfida in programma domani, lunedì 13 gennaio, alle ore 14 - si presenterà la Roma.

Primavera, Torino e Roma faccia a faccia dopo gli ultimi ko — Torino e Roma arrivano allo scontro diretto con posizionamenti diversi in classifica, ma con umori in realtà più simili di quanto si possa immaginare leggendo una graduatoria che al momento vede i granata noni e i giallorossi secondi. Tanto la Primavera di Tufano quanto quella di Falsini infatti hanno avuto un inizio 2025 negativo. Entrambe hanno perso la prima gara dell'anno nuovo in campionato, rispettivamente contro Cesena e Verona; entrambe sono state eliminate ai quarti di Coppa Italia per mano di Cagliari e Lecce. Ecco perché la sfida di Orbassano rappresenta per tutte e due un'occasione per cercare il riscatto. Il Toro ne ha bisogno ancor di più perché le due ultime sconfitte, essendo arrivate in seguito a un periodo altalenante a livello di risultati vissuto a dicembre, hanno tolto morale. Ritrovare slancio sarebbe importante a livello di classifica per mettere pressione sulla zona playoff, ancora distante soli 3 punti. La Roma, pur pagando meno l'ultimo ko perché reduce da due mesi di sole vittorie tra novembre e dicembre, mira a rialzarsi per mantenere quel gap sulle inseguitrici conquistato sul finire del 2024.

Torino Primavera, la situazione a livello di classifica prima della Roma — Il gap in classifica tra Torino e Roma è, prima dello scontro tra le parti, di 8 lunghezze. I giallorossi, secondi, hanno un bottino di 36 punti all'attivo; i granata invece ne hanno conquistati 28 nelle prime 18 gare di campionato. Nella parte di sinistra della classifica, le distanze restano abbastanza ravvicinate ad ogni modo, motivo per cui non è retorica dire che ogni punto conta. Il Torino al momento fa la corsa su Verona, Lazio e Inter con i nerazzurri in possesso dell'ultimo ticket per i playoff, essendo sesti. Gli scaligeri, a quota 28 punti come i granata, se la vedranno lunedì con il Lecce di Scurto; i biancocelesti (29 punti) sono stati fermati sul pari dalla Juventus e quindi potrebbero essere raggiunti dal Toro qualora la squadra di Tufano riuscisse ad andare a punti contro la Roma. Far bene permetterebbe infine di sfruttare un eventuale passo falso dell'Inter (31 punti), che su tutte ha la partita più difficile dovendo affrontare il Sassuolo capolista e campione d'Italia. Tutti calcoli che andranno fatti a posteriori, perché anche la Roma si gioca tanto e vuole rialzare la testa per continuare l'assalto alla vetta, distante solo un punto. Il verdetto arriverà da Orbassano, servirà un Torino famelico.