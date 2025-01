Torino Primavera, delusione Coppa Italia: ora testa al campionato

Dall'eliminazione in Coppa Italia alla necessità di ritrovarsi in campionato: Torino deluso, ma chiamato a reagire

Irene Nicola Redattore 9 gennaio 2025 (modifica il 9 gennaio 2025 | 12:33)

Si è infranta ad Assemini la speranza di continuare la Coppa Italia Primavera per il Torino. Un percorso interrotto agli ottavi di finale nell'incrocio con il Cagliari, impostosi per 2-0 con la doppietta di Sulev a gelare i granata, a cui poi non è riuscita la rimonta nell'ultima mezzora di gioco. Così è arrivata un'eliminazione precoce dalla competizione proprio nel momento in cui questa si è fatta più agguerrita con l'inserimento delle teste di serie e allo stesso tempo anche più stimolante con il disappunto di averla abbandonata troppo presto.

Torino Primavera, eliminazione agli ottavi di Coppa Italia: l'ultima nel 2021-2022 — Nella passata stagione, il Torino Primavera era arrivato all'ultimo atto di Coppa Italia, perdendo la finale contro la Fiorentina nella lotteria dei rigori. Parliamo tuttavia di un Toro più consapevole rispetto all'attuale per il semplice fatto di essere arrivato alla chiusura di un ciclo biennale e non ai primi mesi di un percorso nuovo e in divenire. Ciò non vuol dire che l'eliminazione della Primavera di Tufano non sia una sconfitta perché resta tale e come tale andrà analizzata per capire cosa non è andato e dove migliorare evitando di incappare negli stessi errori. Era da due anni che il Torino non mancava l'asticella degli ottavi, essendo arrivato ai quarti nel primo anno di Scurto (edizione 2022-2023) e avendo raggiunto la finale lo scorso aprile. Un passo indietro quindi l'eliminazione agli ottavi, con l'ultima nella storia granata risalente all'edizione 2021-2022, quando Coppitelli venne eliminato dalla Sampdoria. Prima di quella sconfitta altre due eliminazioni precoci: out al secondo turno la Primavera di Cottafava contro la Sampdoria e fuori agli ottavi contro il Milan quella di Sesia nel 2018-2019.

Torino Primavera, dopo l'eliminazione serve guardare avanti: testa al campionato — L'addio alla Coppa Italia non può non essere una delusione per i granata, che però devono guardare oltre concentrandosi sul campionato. Davanti al Toro c'è una stagione che è ancora lunga e che ha ancora tutti i propri verdetti da assegnare. Parte di dicembre e le prime due uscite di gennaio, con le sconfitte contro Cesena e Cagliari, sono stati difficoltosi e hanno dato poco in termini strettamente di punti costringendo il Toro a rallentare la propria corsa, ma tutto è ancora in gioco ed è bene ricordarlo. Siamo in prossimità del giro di boa con l'ultima giornata del girone d'andata ancora da giocare - il Torino sarà impegnato nel big match contro la Roma -, poi un intero girone di ritorno in cui provare a essere quanto più protagonisti. Trovare equilibrio di prestazioni e risultati, come successo soprattutto tra settembre e novembre, è chiave in questo senso. La maturità passa anche dalle difficoltà e questo dovrà dimostrare il Toro nelle prossime settimane, rialzando la testa dopo la delusione di Coppa e ritrovando il proprio baricentro. I granata sono ottavi al momento, a -3 dall'ultimo posto della zona playoff ma anche a -4 dalla terza piazza. Un Toro più maturo, più continuo e capace di reagire alle difficoltà può dire la propria. Ai granata il compito di dimostrarlo.