Torino Primavera, l’autocritica di Tufano: identità e sicurezze da ritrovare

Incertezze, difficoltà e paure hanno accompagnato il Torino Primavera contro la Roma. Sensazioni che si sono accavallate nei diversi momenti della partita, mettendo in luce il volto più dimesso della squadra di Tufano. Così è parsa inevitabile la pesante sconfitta subita per mano giallorossa con conseguente autocritica per i granata, ben consapevoli di saper fare tutt'altro ma di non averlo dimostrato. Il primo a fare autocritica, per carattere e ruolo ricoperto, è Felice Tufano , che nel postpartita ha difeso la squadra e si è assunto tutte le responsabilità della sconfitta senza cercare alibi.

Torino Primavera, l'autocritica di Tufano: errori che non rendono merito al lavoro in settimana

L'analisi di Tufano è partita dal primo tempo, in cui il Torino ha subito tre gol senza reagire, apparendo in grande difficoltà nel cercare la giocata, la verticalizzazione e più in generale nel proporre la propria idea di calcio, come invece non era accaduto in altre sconfitte. "Mi assumo totalmente la responsabilità di ciò che accaduto nel primo tempo, ma andando ad assumermi la responsabilità dico che bisogna fare molto di più - ha spiegato Felice Tufano, entrando nel merito degli errori - Non siamo mai riusciti ad accorciare, non siamo riusciti a fare bene sia in fase di possesso che non, abbiamo sbagliato i tempi. Ciò che abbiamo visto con la Roma non deve più succedere". A caldo, Tufano è parso tanto lucido nell'analizzare la sconfitta quanto deluso per ciò che i granata hanno proposto in campo. D'altronde non è possibile mostrare un atteggiamento così remissivo in una partita, facendo prevalere la paura. Proprio questo è il primo elemento a cui attingere per il futuro, cercando un equilibrio che nelle ultime uscite si è un po' perso.