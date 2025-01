Torino Primavera, niente svolta a Formello ma carattere giusto per il futuro

Torino Primavera, cosa salvare nella sconfitta con la Lazio

In vista del doppio impegno settimanale, Tufano aveva spiegato cosa avrebbe chiesto ai suoi: piglio e compattezza, abbinati a una maggior cattiveria nel far male all'avversaria. Partiamo dal primo elemento. L'atteggiamento dei granata è stato giusto, si è rivisto quel Torino manovriero che prova a fare la partita e finalmente di nuovo coraggioso come non lo era stato contro Cesena e Roma, parzialmente anche contro l'Atalanta nonostante in quel caso sia arrivato un pareggio. Compattezza e attenzione, qui qualcosa il Torino ha pagato. Non tanto nella prova generica perché Siviero non ha poi dovuto inventarsi grandi parate, quanto negli episodi singoli di cui è l'emblema il rigore concesso da Zaia troppo ingenuamente a un più esperto Anderson due minuti dopo il vantaggio granata. Infine, l'ultimo aspetto ovvero la cattiveria. Nell'ultimo mese e mezzo di campionato era stata una delle pecche principali di un Toro che prima ancora di andare al tiro era parso troppo poco incisivo. Contro la Lazio si è vista una risposta, anche se l'esito della gara non è stato positivo e anche se i granata non sono riusciti a riagganciare la partita. L'azione dell'1-0 è tutta manovrata dai quinti con l'assist di Zaia per Krzyzanowski, numerosi nei novanta minuti gli inserimenti delle mezz'ali per andare al tiro con Acar e Dalla Vecchia murati in più di un'occasione, anche Gabellini ha avuto le sue chances. Non è arrivato il gol e su questo si dovrà lavorare inevitabilmente, ma il Torino ha avuto più possibilità di vincere contro la Lazio che non contro Atalanta, Roma e Cesena.