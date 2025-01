Primavera, Tufano post Torino-Atalanta 0-0: “Reazione giusta, ora più coraggio”

Le parole del tecnico dei granata Primavera in seguito al pareggio in casa contro l'Atalanta nella ventesima giornata del campionato Primavera 1

Irene Nicola Redattore 18 gennaio 2025 (modifica il 21 gennaio 2025 | 12:12)

Il Torino Primavera pareggia in casa contro l'Atalanta. Termina senza reti la sfida valida per la ventesima giornata del campionato Primavera 1. Con questo risultato i granata rimangono a 4 lunghezze dalla zona playoff, raggiungendo la Lazio al nono posto a quota 29 punti. Al termine della gara il tecnico dei granata Felice Tufano ha rilasciato delle dichiarazioni ai giornalisti presenti al campo. Di seguito le parole dell'allenatore del Torino Primavera.

La conferenza stampa di Felice Tufano — Il Toro sembrava più compatto rispetto alla sfida contro la Roma, è mancato forse qualche spunto per provare a vincerla. Come ha visto la partita? "Sicuramente siamo stati molto più solidi, attenti e concentrati, cosa che non è successa soprattutto negli ultimi minuti del primo tempo e nei primi del secondo contro la Roma. Delle palle gol le abbiamo avute e la possibilità di chiudere la partita c'è stata, è stata una buona prestazione, maschia. Ci è mancato il gol. Non ho visto altro di diverso".

A livello offensivo cosa vi sta mancando per trovare continuità sottorete? "Semplicemente in alcuni momenti deve girare meglio, in altri dobbiamo essere più concreti in area di rigore. Poi sicuramente rispetto alle altre partite siamo stati meno manovrieri e siamo arrivati meno volte al cross, però se penso alle situazioni, ne abbiamo avute. c'è stata un po' di imprecisione, un pizzico di episodi a favore e parleremmo di un'altra partita. I ragazzi però hanno fatto quello che dovevano fare".

È soddisfatto della reazione del gruppo dopo la sconfitta contro la Roma? "Hanno dato una buona risposta, sicuramente sì. Avevamo chiesto di essere più attenti, più concentrati, più solidi e determinati, e oggi hanno messo in campo questo. Sicuramente rispetto alle altre partite abbiamo avuto meno occasioni per fare gol, però occasioni ce ne sono state. Anche Zanchi (portiere dell'Atalanta, ndr) è stato bravo. Non mi ricordo una parata importante di Siviero. Non è che uno può pensare di vincere le partite facendo sempre 9 o 10 palle gol".

Passando ai singoli, contro l'Atalanta è rientrato in campo Marchioro che mancava da fine ottobre, sicuramente un'ottima notizia per dare ricambio sugli esterni. Come l'ha visto? "Bene, l'ho visto bene. Ha fatto una buona gara finché ne ha avuto, poi l'abbiamo tolto. Però è un ragazzo importante per questa squadra, l'abbiamo ritrovato. Speriamo di avere più continuità in questo senso perché le defezioni non sono state poche nel corso di questo periodo. Il cambio era programmato, non ha ancora i novanta minuti. È impossibile, sono due mesi che è fermo. Secondo me l'abbiamo già portato oltre quello che doveva essere il minutaggio. L'abbiamo visto bene e l'abbiamo tenuto monitorato finché ne aveva".

Sempre sulle corsie esterne, ha speso Cacciamani a destra contro l'Atalanta mentre in passato è stato impiegato a sinistra. C'è una posizione in cui lo preferisce spenderlo o è una risorsa proprio perché può variare? "È un ragazzo che ha delle qualità, può giocare sia da una parte che dall'altra a seconda di quello che richiede il momento. Questa è una fortuna".

Ora andate di nuovo in trasferta per due gare impegnative contro Lazio e Cagliari, che è ostica per tutti. Come ci arrivate, cosa si aspetta e cosa chiederà alla squadra? "Di continuare con questo piglio, con questa attenzione. Un po' più di coraggio di andare a far male all'avversario, questo sicuramente sì, però niente di più. Poi il campionato Primavera è un campionato poco equilibrato, nel senso che tutti possono vincere e perdere con tutti, non c'è una regola precisa. Quindi andiamo a fare la nostra partita come abbiamo sempre fatto cercando di migliorare il nostro ruolino di marcia in trasferta che non è sicuramente positivo".