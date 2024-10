Primavera 1, la classifica: i granata balzano al quinto posto

Il Torino Primavera di Felice Tufano espugna il Petroio di Vinci sconfiggendo l'Empoli per 3-2. Dopo essere andati sotto dopo neanche un minuto grazie al gol di Trdan, i granata subiscono anche il raddoppio dell'Empoli con Popov su punizione al 17'; Franzoni tuttavia accorcia subito le distanze per il 2-1. Nella ripresa Gabellini e Franzoni completano la rimonta. Grazie al successo sull'Empoli, il Torino vola a quota 12 punti ed entra in zona playoff. I granata di Tufano occupano momentaneamente il quinto posto, in attesa del completamento del turno nel corso del fine settimana.