Primavera 1, la classifica: il Torino aggancia il Sassuolo in vetta

Il Torino Primavera di Tufano non va oltre l'1-1 contro il Monza di Zenoni. Acar apre le danze con un rigore, per il fantasista si tratta della seconda rete. I granata però non riescono a trovare il raddoppio e Domanico pareggia i conti con un colpo di testa, il tutto nel primo tempo. I granata, complice anche il passo falso dell'Inter contro il Genoa, superano proprio i nerazzurri e agganciano momentaneamente il Sassuolo a pari punti. I neroverdi infatti devono ancora giocare e domenica 1 dicembre scenderanno in campo contro la Juventus. Settimana prossima il Torino affronterà proprio l'Inter.