Primavera 1, la classifica: il Torino sale all’11esimo posto

Come cambiano gli equilibri in classifica dopo la sfida tra Torino e Cagliari

Il Torino Primavera di Felice Tufano, in campo oggi per la quinta giornata del campionato di Primavera 1, sconfigge il Cagliari di Pisacane 1-0 grazie alla rete di Gabellini. Al Valentino Mazzola di Orbassano i granata guidati dal secondo di Tufano, Alessio Talia, dopo l'espulsione rimediata dal tecnico contro il Verona, riescono a portare a casa la vittoria e salire a 6 punti in classifica, andandosi a piazzare all'11esimo posto, in attesa del proseguo delle ultime partite del turno. Il Cagliari rimane fermo a tre punti.