Primavera 1, la classifica: Torino fermo al settimo posto

Come cambia la classifica in seguito al match tra Lecce e Torino

La Primavera del Torino esce sconfitta dal match in trasferta contro il Lecce con il risultato di 1 a 0. Il match che ha aperto la sedicesima giorntata del campionato Primavera 1 è stato deciso dal gol di Agrimi al 56' minuto della ripresa. I ragazzi di Tufano, dopo la terza sconfitta consecutiva, rimangono quindi a 25 punti in classifica e al settimo posto in attesa degli altri match che potrebbero confermare la distanza minima dalla zona playoff - in caso di ko di Milan e Lazio - o potrebbero aumentarla. Il Lecce, invece, sale a 21 punti a occupare l'undicesima piazza. Nella prossima giornata i granata sfideranno ad Orbassano il Bologna, lunedì 23 dicembre alle ore 16.