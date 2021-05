Primavera, Coppitelli dopo Torino-Genoa 1-1: “Si è visto che sappiamo giocare”

Le parole dell'allenatore della Primavera del Torino al termine della sfida pareggiata 1-1 contro il Genoa

Redazione Toro News

Al termine del match Torino-Genoa, valido per la 25^ giornata del campionato Primavera 1, il tecnico del Toro Federico Coppitelli ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Il percorso è chiaro, come anche le analisi. Non credo alle crescite improvvise, noi non abbiamo fatto una partita con degli episodi a favore durante il mio percorso. Significa che comunque aspettiamo un episodio favorevole, anche se noi abbiamo fatto degli errori, questa squadra però ha un'identità e anche se ha delle difficoltà nell'andare a creare delle azioni da gol, rimane molto incisiva sotto porta. Certe volte in fase difensiva concediamo anche se siamo schierati, anche se poi le vai a vedere ci sono errori e responsabilità un po' diffuse. Oggi abbiamo preso un punto, se penso a quando sono arrivato la squadra era morta e fare 3 vittorie di fila è complicato perché il livello del campionato è alto. Oggi abbiamo messo in campo grande intensità e tra pochi giorni giochiamo con la Fiorentina. Abbiamo provato a vincere senza concedere troppo oggi. Io penso sempre che se non si gioca a calcio non si va da nessuna parte. Oggi nella seconda parte del primo tempo e all'inizio del secondo lo abbiamo fatto bene ma è ovvio che dobbiamo crescere nel possesso palla perché non diventi un semplice passare la palla ma che sia una costruzione che porti dei vantaggi".

Il tecnico della Primavera continua parlando della fase offensiva: "Abbiamo bisogno di più tiri dai nostri attaccanti perché comunque anche gli avversari hanno calciato tutti. Comunque oggi mi sento di fare i complimenti alla squadra perché dopo che siamo andati sotto siamo riusciti a recuperare e non concedere nulla al Genoa in campo aperto che è molto pericoloso sopratutto con Kallon che è ormai un giocatore di Serie A. Io dico sempre che i ragazzi non sono i grandi dove a volte basta un cambio di modulo o di mentalità tattica, con loro è un discorso di crescita invece. Noi abbiamo sempre detto che lo spirito e la voglia sono fondamentali. Adesso è arrivato il momento di giocare a calcio perché noi lo sappiamo fare e oggi si è visto per questo dico che sono contento".

Coppitelli continua parlando della gestione della partita: "Non mi posso lamentare di questo gruppo. Io l'ho ripetuto ai ragazzi che certe volte le cose che vuoi fare non ti riescono e poi prendi il 2-0 e si dice che hai fatto male, per questo oggi c'è stato un momento in cui gli ho fatti abbassare. In casa abbiamo delle idee chiare su cosa vogliamo fare mentre in trasferta è più difficile".

Il tecnico granata conclude parlando dei prossimi impegni: "Speriamo di recuperare le energie anche se c'è un po' lo spauracchio Empoli anche perché la Fiorentina sa giocare bene. Le gare sono tutte importanti, oggi abbiamo cambiato 4 giocatori e magari ne cambieremo ancora nella prossima. Noi sappiamo cosa dobbiamo fare e come lo dobbiamo fare, oggi ho visto una squadre che ha dato l'anima e io sono con loro fino alla fine. Poi quello che tiriamo fuori non dipende solo da noi, però noi siamo in crescita ed è sempre una cosa positiva".