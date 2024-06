Primavera, Scurto e il Toro al passo d’addio? La situazione

Le valutazioni del Toro, Scurto e l'interesse del Lecce: la situazione della panchina della Primavera granata

Irene Nicola Redattore 24 giugno 2024 (modifica il 24 giugno 2024 | 06:31)

Il futuro di Giuseppe Scurto torna a essere un argomento caldo, perché sembra essere sempre più lontano da Torino. Non c'è solamente l'interesse più che concreto del Lecce sull'allenatore granata, ma anche valutazioni del club stesso dopo che l'annata non è finita (pur con tutte le attenuanti del caso) come ci si aspettava. Tre le parti in causa - Torino, Lecce e Scurto -, ognuna alle prese con valutazioni decisive per l'immediato futuro in vista del prossimo campionato.

Torino Primavera, ragionamenti sul futuro di Scurto — Il Torino si è preso il proprio tempo per capire quale siano le soluzioni migliori per programmare l'immediato futuro. Una serie di ragionamenti che riguarda non solo la rosa, ma anche la guida tecnica. Da qui l'interrogativo sul futuro di Scurto. Il club granata sta considerando anche le sorti della panchina granata e non è detto che portino a una riconferma di Scurto per la stagione 2024-2025, nonostante il contratto tra le due parti vada in scadenza nel 2025. Con una riconferma non certa si aprono conseguentemente nuovi scenari.

Primavera, Scurto e l'opzione Lecce — In questo quadro si inserisce il Lecce, alla ricerca del successore di Federico Coppitelli per la panchina della Primavera. La stima del club salentino nei confronti di Giuseppe Scurto non è certo cosa nuova. Il tecnico granata infatti è da anni un pallino di Pantaleo Corvino, direttore dell'area tecnica del Lecce. Con l'addio di Coppitelli, l'interesse per Scurto si è riacceso. Corvino sembrerebbe infatti più che intenzionato ad affidare all'attuale tecnico granata la panchina del Lecce per la prossima stagione. Scurto d'altro canto accetterebbe la destinazione proprio perché non sicuro di riconferma al Toro. I prossimi giorni saranno decisivi per capire come evolverà la situazione e vedere come si svilupperanno i contatti tra le parti in caso di comune volontà di giungere a un accordo. Il fatto che Scurto sia ancora tesserato granata obbliga il Lecce a trovare un accordo economico con il Toro, che intanto si prepara anche al successore. Sarà una vicenda che si svilupperà nelle prossime giornate, perché l'8 di luglio inizierà la nuova stagione per la Primavera granata. Il tempo stringe.