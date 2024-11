Primavera, Genoa-Torino 0-1: i granata convincono e continuano a sognare

Una vittoria con l'uomo in meno e senza portiere nei minuti finali, ma con uno spirito da vero Toro. La Primavera granata vince a Genova contro il Genoa terminando la gara senza Plaia e con Zaia (di ruolo terzino) tra i pali, ma creando comunque una chance nel finale per il 2-0, che non viene capitalizzata. È una grande prestazione quella della squadra di Tufano, che deve essere soddisfatto per la solidità difensiva, perché il Grifone non ha quasi mai calciato in porta. Allo stesso tempo vanno sottolineate le tante occasioni sprecate dal Toro in avanti. Decisiva quindi la rete (bellissima) di Gabellini nel primo tempo.

L'avvio è molto equilibrato e la prima chance è per i granata. Krzyzanowski dalla sinistra scodella sul secondo palo dove c'è tutto solo Dimitri, ma l'esterno del Toro viene murato nel momento della conclusione. I ragazzi di Tufano in fase d'avvio giocano meglio e trovano gli spazi per far girare bene la sfera, anche se il Genoa si chiude bene. Con il passare dei minuti a fare la partita è sempre il Toro, che fatica a trovare il carco giusto. Il Genoa di Sbravati si chiude bene e fa molta densità centralmente. Al 22' Franzoni passa (senza sapere neanche lui come) su Meconi e calcia di fretta fuori da posizione favorevole. Al 26' arriva il meritato vantaggio dei granata: Gabellini si abbassa e per costruire con Ciammaglichella, per la prima volta i difensori dei rossoblù danno spazio al 9 granata che guarda la porta e calcia preciso, potente e angolato. Gol bellissimo di Gabellini. Al 29' il Genoa prova a rispondere con Rossi da punizione, ma non trova la porta (Plaia era comunque sulla traiettoria). I padroni di casa provano ad alzare il baricentro e la pressione, ma più volte il Torino esce bene palla al piede. Nel finale di primo tempo cresce il Grifone. Rossi ci prova ancora da fuori area, ma non trova la porta al 41'. I granata fanno densità e si chiudono bene.

Primavera, Genoa-Torino: il secondo tempo

Il Genoa inizia il secondo tempo con un altro piglio come era prevedibile. Nei primi minuti il Grifone chiude il Toro nella propria metà campo, che fatica a uscire. Al 52' arriva anche il primo tiro in porta dei padroni di casa, ma è una conclusione centrale e debole, di facile presa per Plaia. La risposta granata è affidata ancora a Gabellini, che ci prova nuovamente dalla distanza, ma risponde presente Consiglio. Sulla respinta Krzyzanowski sfiora anche la rete. La squadra di Tufano è stata brava ad assorbire la pressione del Genoa e a tornare a governare il gioco. Al 65' contropiede perfetto dei granata, Gabellini apre per Zaia che calcia, ma Consiglio gli dice di no. Al 73' granata graziati. Mullen rischia in area su Papastylianou. Il dubbio sul rigore rimane, forse il giallo per il genoano è stato eccessivo. Al 78' torna a farsi pericoloso il Genoa. Punizione dalla destra battuta da rossi e Barbini di testa manda di poco fuori. La squadra di Tufano continua a provare a colpire in contropiede, ma manca sempre l'ultima giocata. Nella difesa del Grifone con il passare dei minuti si aprono varchi sempre più interessanti per il Toro, che non riesce ad approfittarne. Al 92' la svolta del finale: il Toro finisce in 10 per l'espulsione di Plaia per somma di ammonizioni, così al suo posto va in porta Zaia perché i granata avevano terminati i cambi. La chance più grande ce l'ha ancora il Toro. Questa volta con Dalla Vecchia, ma è ancora bravo in uscita Consiglio. I granata di Tufano iniziano a pressare molto alto il Genoa, che non riesce a farsi vedere in avanti, così il Toro strappa tre punti pesantissimi.