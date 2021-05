Primavera, la classifica chiama e il Torino contro il Genoa deve rispondere

Contro il Grifone i granata devono vincere per provare a staccare la Lazio e in casa la squadra di Coppitelli si è già tolta qualche soddisfazione

Roberto Ugliono

La Primavera del Torino non ha molto tempo per rimuginare sulla sconfitta contro il Cagliari di sabato e questo è un bene. Domani alle 15 a Volpiano arriva il Genoa di Luca Chiappino. All’andata i granata erano riusciti a strappare un 1-0 che aveva illuso la squadra di Cottafava di poter risalire la classifica e invece era stato l’ultimo atto prima del declino della gestione dell’allenatore arrivato in estate.

GENOA - Una sconfitta che i ragazzi di Chiappino vorranno vendicare, anche per ritrovare una vittoria che manca da due giornate (in mezzo le sconfitte per 5-3 contro l’Empoli e per 2-0 contro la Juventus). Il Grifone non ha l’impellenza di dover fare punti, perché difficilmente potrebbe rientrare nella lotta per non retrocedere (+8 dalla zona playout), ma nel campionato Primavera tutto può cambiare nel giro di poche settimane. Per questo l’obiettivo dei rossoblù è quello di tirarsi fuori dalle sabbie mobili il prima possibile.

TORINO - Il Torino da questo punto di vista ha più motivazioni. Ogni punto può pesare tantissimo perché ormai la Lazio è stata agganciata, ma non basta. Gli scontri diretti sono a favore dei biancocelesti che per questo motivo al momento potrebbero giocarsi la salvezza tramite i playout. Al Torino basterebbe avere un punto in più a fine stagione e per questo contro il Genoa in casa deve arrivare una vittoria. Queste permetterebbe di mettere in cascina 3 punti pesanti, che darebbero la possibilità di avvicinarsi anche alla zona salvezza diretta. Una possibilità che al momento sembra quasi impossibile, ma la crescita della squadra con Coppitelli e le buone prestazioni dell’ultimo periodo fanno ben sperare. Anche se qualche dubbio rimane. Contro il Cagliari si è vista una squadra intimorita dalla classifica, che - con la proposta di riforma del campionato che vacilla - ora scotta di più. Nel secondo tempo contro i sardi però si è rivisto un Torino coraggioso e voglioso. Se la squadra di Coppitelli saprà ripartire dei quei 45 minuti e aggiungerci una maggiore incisività in attacco, allora i playout potranno essere raggiunti.