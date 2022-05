Primavera, la classifica: pareggio tra Genoa ed Empoli. Torino a +2 dai playout

Ecco come cambia la classifica del campionato Primavera dopo la sfida tra Genoa ed Empoli

Continua la lotta playout per il Torino Primavera. In attesa che i granata di Coppitelli scendano in campo domani - lunedì 9 maggio - al Filadelfia alle ore 16 contro l'Atalanta, questa mattina sono scesi in campo Genoa ed Empoli: la sfida tra le due squadre è terminata 1-1. Con il punto guadagnato i rossoblù (a quota 38 punti) si avvicinano ai granata che ora sono a due lunghezze di vantaggio dalla zona playout (con una partita in meno). Ricordiamo che i playout riguarderanno la terzultima e la quartultima squadra in classifica mentre le ultime due retrocederanno direttamente: dunque se domani i granata dovessero battere l'Atalanta sarebbero aritmeticamente salvi.