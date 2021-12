Primavera, le formazioni ufficiali di Torino-Bologna: rientro di Garbett

Le scelte di Coppitelli per il match contro i felsinei, valido per la 13esima giornata del campionato Primavera 1

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Torino-Bologna, match valevole per la 13esima giornata del campionato Primavera 1. Federico Coppitelli e Luca Vigiani hanno sciolto anche gli ultimi dubbi, scegliendo gli undici titolari che scenderanno in campo a Biella alle ore 11. Tra le fila dei granata torna Matthew Garbett dopo aver scontato la squalifica, assente invece Andrei Anton dopo l'infortunio rimediato a Firenze che viene sostituito da Victor Amadori in difesa.