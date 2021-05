Primavera, le formazioni ufficiali di Torino-Genoa: tornano Cancello e Foschi

Comunicati gli undici delle due squadre che scenderanno in campo dal primo minuto per la sfida tra granata e rossoblu

Gli allenatori di Torino e Genoa hanno sciolto le ultime riserve e hanno annunciato quali sono gli undici che scenderanno in campo dal primo minuto. Tra le fila dei granata torna titolare Cancello che, dopo la squalifica, si riprende il posto di unica punta. In difesa torna Spina nella linea difensiva a 4 scelta da mister Coppitelli e rimane fuori Greco perché diffidato dopo l'ammonizione presa la scorsa giornata contro il Cagliari. Al posto di Greco giocherà Foschi alla prima da titolare con Coppitelli dopo che era già sceso in campo dal primo minuto in due occasioni con Cottafava, ultima proprio la sfida di andata vinta dal Toro sul campo del Genoa. Nei rossoblu da segnalare la presenza di Yayah Kallon, attaccante classe 2001, che ha già esordito in Serie A.