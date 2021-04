Primavera, le formazioni ufficiali di Torino-Spal: esordio dal 1′ per Nagy

Giovanili / Questi gli uomini schierati subito da Federico Coppitelli per fronteggiare l’11 della Spal

Federico Coppitelli , tecnico del Torino , e Giuseppe Scurto , allenatore della Spal , hanno sciolto gli ultimi dubbi di formazione. Granata e biancazzurri stanno per scendere in campo per disputare l'ultima partita della diciottesima giornata di campionato Primavera 1 TIM .

FORMAZIONE - Federico Coppitelli conferma il modulo utilizzato contro il Sassuolo: 4-3-1-2. In porta sarà presente Razvan Sava: aggregato alla prima squadra per la trasferta di ieri sera a Udine, il portiere della Primavera granata partirà dal 1' di gioco. Esordio dal 1' per Nagy. In panchina, invece, troviamo Ciammaglichella, giocatore classe 2005 aggregato alla Primavera da ormai due settimane. Infortunio per Procopio durante il riscaldamento, al suo posto partirà titolare Todisco.