Primavera, le pagelle di Atalanta-Torino 1-3: che partita di Gabellini

Roberto Ugliono Caporedattore settore giovanile 28 settembre - 16:52

La Primavera del Torino vince a Bergamo contro l'Atalanta. Prestazione solida da parte di ragazzi di Tufano che sono bravi a sfruttare a pieno gli episodi a proprio favore. Da segnalare la bellissima prestazione di Gabellini e l'ingresso in campo determinante di Acar.

PLAIA 6.5: Nel primo tempo l'Atalanta bussa diverse volte dalle sue parti, ma non è mai pericolosa davvero. Lui comunque è attento in ogni situazione. Fa una grande parata in occasione dell'1-2 atalantino e nulla può sul tap-in.

OLSSON 6: Torna titolare e non parte benissimo: al 7' si perde Fiogbe che per sua fortuna si divora il gol. Cresce con il passare dei minuti, soprattutto in fase di chiusura. Qualche sbavatura di troppo in fase di possesso.

MENDES 5.5: Anche lui come altri compagni ha un impatto timido, poi prende fiducia e diventa leader della difesa. Nel finale poi pasticcia e il suo errore porta al gol dell'1-2.

BIANAY BALCOT 6.5: Timido e chiuso nel primo tempo, nella ripresa si mette in mostra tra sgroppate interessanti e chiusure efficaci.

MARCHIORO 6: Brutta partenza: in avanti sbaglia tanto tecnicamente e in difesa patisce il dinamismo di Fiogbe. Poi si lascia alle spalle le difficoltà e in fase di chiusura inizia a fare giocate decisive (e alcune anche molto complicate) una dietro l'altra. (76' PELLINI sv)

LIEMA 6.5: Esordio da titolare per lui. Dopo un avvio molto timido, prende coraggio con il passare dei minuti. Nella ripresa sale definitivamente in cattedra, soprattutto in fase di interdizione. In particolare è un intervento al 68' a lasciare impressionati: recupera 3 metri all'avversario involato in porta e in scivolata gli dice di no. Sua la palla perfetta per Franzoni che chiude i conti.

MAHARI 6: Il Toro fatica a tenere palla all'inizio, qualche responsabilità ce l'ha. Rischia di causare un rigore al 32', ma sembra giusta la decisione del direttore di gara. Quando sale in cattedra in posizione di play ne beneficia tutta la squadra. (76' GALANTAI sv)

CIAMMAGLICHELLA 6: La prima chance granata guarda un po' se la costruisce lui, ma Torriani fa il miracolo e gli dice di no. Qualche errorino qua e là lo commette, ma è tra i migliori del primo tempo. Esce per qualche problema all'adduttore. (46' ACAR 7.5: Entra e dopo pochi minuti batte meravigliosamente l'angolo che porta al gol di Gabellini. Il suo impatto è devastante visto che al 63' fa un gol spettacolare: discesa in solitaria e palla all'angolino).

KRZYZANOWSKI 6: Spinge tanto, ma non riesce a creare veri e propri problemi. Può e deve crescere, ma il potenziale si vede eccome (90' ATLEH MANNEH sv).

GABELLINI 7.5: Non riceve quasi mai palloni giocabili e lui fa di tutto per andarseli a prendere. In avvio di ripresa è bravo a lavorare un pallone complicato e dare a Franzoni una buona palla. Poi è proprio lui a sbloccare la gara con un bello stacco di testa. Seconda giornata di fila in gol per lui. Poi è bravo a dare il via al gol del 3-1 proteggendo palla e servendo Liema. Prestazione davvero completa la sua. Chapeau.

FRANZONI 6.5: Spesso servito male dai compagni, nel primo tempo non si vede praticamente mai. Chiude segnando sull'unica vera palla gol che ha: bravissimo nel diagonale vincente sull'assist di Liema.

ALL. TUFANO 7: Il suo Toro è compatto e cinico. Dal punto di vista del gioco non avrà fatto vedere cose particolarmente gagliarde, ma la prestazione è davvero buona. Bravo a lanciare il giovane Liema, che appare una pedina interessante. La vittoria di Bergamo rilancia la sua squadra che ora ha una certezza in più: davanti Gabellini è in forma e fa la differenza.