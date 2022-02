Primavera, le pagelle di Milan-Torino 1-0: troppo poco da Akhalaia e Stenio

Il difensore centrale è ancora una volta il migliore in campo tra i granata

Roberto Ugliono

La Primavera del Torino perde al Peppino Vismara contro il Milan. Una buona prova in generale dei granata, che però capitolano per una questione di episodi: il Milan ha saputo sfruttare la miglior palla gol, il Toro no. Positive le prove di N'Guessan e di Baeten, male l'ingresso in campo di Stenio.

MILAN 5.5: Nel primo tempo non è di fatto mai impegnato. Lui è bravo come spesso capita nelle uscite, leggendo bene quando uscire e intervenire sui cross o sui lanci degli avversari. Nel secondo tempo l'unica sbavatura della sua partita, che però costa i tre punti. Sulla conclusione di Gala la sua respinta è centrale e favorisce così Nasti. Bravo nel finale a parare in sicurezza un bel tiro sempre del 9 del Milan che poteva essere ben più pericoloso.

NGUESSAN 6.5: La sua partita viene subito resa più complicata dal direttore di gara, che lo ammonisce dopo che Roback lo aveva spintonato. Lui non reagisce e si prende anche il giallo. Per il resto gara dominante. Fisicamente si impone sugli avversari e palla al piede riesce spesso a rimediare a qualche errorino.

REALI 6: Parte in difficoltà su Nasti, poi man mano prende le misure e riesce a correggere il tiro.

ANGORI 6: La sua è una partita ordinata, soprattutto da braccetto di sinistra nella difesa a tre disegnata da Coppitelli. Poteva gestire meglio la palla appoggiata da Stenio nel finale di partita.

DELLAVALLE 5.5: Ruolo inedito per lui, ma si disimpegna bene. Concorso di colpe con Milan sul gol di Nasti, che è più lesto di lui ad arrivare sulla sfera del decisivo 1-0.

GARBETT 5.5: Bene nel primo tempo da mezzala, cala nella ripresa quando si piazza davanti alla difesa. Con lui in posizione di play il Toro costruisce molto meno.

POLENGHI 6: Si vede che è una partita a cui tiene, lui che fino a gennaio era rossonero. Nonostante qualche piccola disattenzione, la sua è una buona partita sia per quanto fatto in fase di non possesso, sia in quella di costruzione. (57' DI MARCO 6: Parte bene con qualche spunto interessante, poi sfiora anche il gol, ma un super Desplanches gli dice di no).

GINEITIS 5.5: Esordio da titolare che inizia bene. In mezzo è propositivo, anche se Coppitelli lo deve un po' telecomandare. Al 36' però spreca un'occasione colossale. Nel secondo tempo cala. (76' ROSA sv)

WADE 6: Nella sua prima partita in granata lascia buone impressioni, soprattutto quando deve andare sul fondo. I suoi cross sono tagliati e pericolosi. (57' CIAMMAGLICHELLA 6: Uno dei più attivi nel secondo tempo. Scatta e prova a creare la superiorità. Serve anche a Caccavo un pallone al bacio sprecato dall'attaccante).

BAETEN 6.5: Lotta e combatte in avanti. Sfiora anche il gol sul finale di primo tempo su schema da angolo, ma la sua conclusione esce di pochissimo. (57' STENIO 5.5: Fatica a saltare l'uomo e a fare la differenza. Ha le potenzialità per fare di più).

AKHALAIA 5.5: Parte con qualche difficoltà di troppo, poi man mano cresce. La cosa migliore della partita è l'apertura per Wade nel primo tempo da cui è nata la colossale occasione per Gineitis. (62' CACCAVO 5.5: Spreca una buona palla data da Ciammaglichella. Da premiare il solito spirito combattivo. Non molla mai, ma servono i gol).

ALL. COPPITELLI 6: La sua squadra non vince più, vero. Eppure lui le sta provando tutte per risollevare le sorti. Giusta la scelta del 3-5-2 per aspettare il Milan e provare a colpirlo a campo aperto. Di fatto la sua squadra torna a mani vuote per una questione di episodi. Il Toro l'occasione più grossa non l'ha saputa sfruttare, i rossoneri invece l'hanno fatto. Eccessivo parlare di crisi, ma serve invertire la rotta a livello di risultati.