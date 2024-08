Primavera, le pagelle di Milan-Torino 2-0: quanti sprechi in avanti

I voti ai protagonisti della sfida tra Milan e Torino

Roberto Ugliono Caporedattore settore giovanile 26 agosto - 20:30

La Primavera del Torino perde 2-0 contro il Milan in casa dei rossoneri. Risultato bugiardo, perché i granata giocano meglio per larghi tratti e creano tanto, ma non concretizzano. Un piccolo campanello d'allarme c'è: senza Perciun i ragazzi di Tufano hanno perso in pericolosità e inventiva in avanti. Il mercato ha portato nuovi volti in avanti e le opzioni serviranno all'allenatore della Primavera granata.

PLAIA 6: Attento in avvio sulla conclusione dalla distanza di Sala, che vede all'ultimo e respinge (anche se non perfettamente). Sui rinvii ha tanta difficoltà e spesso li sbaglia. In avvio di ripresa è reattivo su Dutu.

BONADIMAN 5: Si vede poco durante la partita, ma meglio nella difesa a tre come braccetto di destra che in quella a quattro sul centro sinistra. Nella ripresa si fa vedere con un bel cross dopo una discesa sulla fascia, ma poi commette il fallo del rigore.

MENDES 6: Ha personalità e si vede. In fase di impostazione sembra più sicuro. Al 59' ci prova dalla grande distanza e mette in difficoltà Mastrantonio.

DESOLE 6: Gioca un buon primo tempo. Deve sicuramente crescere ed essere più propositivo in fase offensiva. Esce per un problema muscolare. (51' CONZATO : Entra bene, mettendo subito in difficoltà i rossoneri con un bel tiro dalla distanza. Poi però pian piano

MARCHIORO 5.5: Fa su e giù per la fascia tante volte. In fase difensiva appare solido, in quella offensiva non sempre è servito bene e lui fatica a creare. (80' PELLINI SV)

DALLA VECCHIA 5: Primo tempo un po' spento. Si vede poco e viene fuori alla lunga, ma fa confusione. In avvio di ripresa parte meglio. Bello spunto personale al 53' che porta a un corner sul quale si divora il gol del pari. Serve di più da lui, che è uno dei giocatori di maggiore esperienza della squadra.

ROSSI 6: Bravo al 19' a recuperare palla e a servire Franzoni, che non ne approfitta. In fase di impostazioni ha buone idee. (70' MAHARI 5.5: Entra e prova a palleggiare, ma forse serve più coraggio).

KIRILOV 6: Non parte benissimo, commettendo qualche errorino di troppo. Va tenuto conto che è un classe 2007 ed è dunque uno dei più giovani in campo dal primo minuto. Bravo poi a far ammonire Bakhoune con un bello strappo al 15'. In avvio di ripresa sfiora la rete con un bel tiro da fuori, poi al 73' se lo divora da due passi (anche se non era semplicissima la deviazione). (80' ACAR sv)

KRZYZANOWSKI 5.5: Subito aggressivo in avanti. Nei primi minuti mette in difficoltà i rossoneri e la sua fase di non possesso è importantissima per i granata. Nella ripresa cala fisicamente e si iniziano a vedere diversi errori.

GABELLINI 5.5: Meno preciso rispetto alla gara contro la Samp nel lavoro spalle alla porta. I compagni non gli danno mai palloni con i quali possa essere pericoloso.

FRANZONI 5.5: Al 19' ha la chance di pareggiare i conti e la spreca. Con il tempo cresce e nel finale di primo tempo fa ammonire due rossoneri. Nella ripresa con il cambio modulo sparisce un po'. (80' RABALLO SV)

ALL. TUFANO 6: Dopo un primo tempo in cui i suoi sono sembrati poco pericolosi in avanti, ha cambiato le carte in tavola passando dal 3-5-2 al 4-3-3 e i suoi hanno iniziato a creare di più. Alla fine il Toro finisce la gara con tanto rammarico, perché di fatto ha subito poco e creato tantissimo senza però concretizzare. Quello della finalizzazione era un problema già nella scorsa stagione e servirà risolverlo. Serve trovare, per esempio, un modo per mettere Gabellini nelle condizioni di essere pericoloso in avanti.