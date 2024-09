Primavera, le pagelle di Torino-Cagliari 1-0: Pellini convince, Gabellini decisivo

Le pagelle dei granata dopo la sfida con il Cagliari

22 settembre 2024

Il Torino Primavera torna a vincere battendo 1-0 il Cagliari tra le mura amiche di Orbassano. I granata si impongono di misura grazie alla rete di Gabellini e nel finale resistono ai tentativi di pareggio dei sardi nonostante l'inferiorità numerica. Di seguito le pagelle dei granata.

PLAIA 7: Due interventi nel primo tempo. Risponde presente sulla punizione velenosa di Sulev al 23', poi a fine primo tempo in due tempi neutralizza un tiro da fuori area dei sardi. Intorno all'ora di gioco torna a essere vitale nel momento di maggior sofferenza del Torino: dice due volte no a Trepy e tiene la porta inviolata.

PELLINI 7: Prima da titolare in maglia granata in campionato per l'ex Virtus Entella, classe 2007. Suo il lancio lungo che Gabellini mette a terra per il vantaggio granata. Nell'arco dei 90' si fa apprezzare per personalità, ha posizionamento e gestisce bene i duelli. Porta a termine l'esordio negli undici dando l'impressione del veterano.

MENDES 6.5: Torna titolare dopo l'assenza di Verona. Primo tempo di normale amministrazione, nel secondo si riconferma attento. Ha esperienza e dà sicurezza al reparto arretrato.

MULLEN 6: Schierato in una veste inedita, come braccetto sinistro. Nel nuovo ruolo alterna momenti in cui è più a suo agio ad altri dove va in affanno e commette qualche errore. Tiene comunque botta nel finale di gara dove i pericoli avrebbero potuto essere più insidiosi.

MARCHIORO 6: Si fa vedere con continuità sulla corsia di destra, non sempre è puntuale nell'ultima scelta. Il miglior suggerimento arriva al 70' con un cross teso per Gabellini in mezzo all'area (72' DIMITRI 6.5: Si presenta con una sgasata, poi con un colpo di testa e con un suggerimento per Raballo. Entra subito nel vivo ridando slancio alle offensive granate, spende un giallo tattico nel finale concedendo una punizione dal limite: Grandu non ne approfitta)

DALLA VECCHIA 6: A centrocampo non disdegna i duelli e si fa vedere tra incursioni e inserimenti. In altre occasioni è risultato più determinante ed esplosivo, ma porta comunque a termine una prova positiva.

MAHARI 6: Resta in campo un'ora, si incarica della gestione del pallone e lo fa con intelligenza. Paga qualcosa nei duelli, ma si rifà in impostazione offrendo più soluzioni (61' LIEMA 6.5: Ingresso positivo per intensità e gestione dei duelli fisici. Entra quando il Cagliari prova a prendere campo, si dimostra un osso duro)

CIAMMAGLICHELLA 6.5: Nel primo tempo si accende a intermittenza, aumenta i giri nella ripresa e a ogni strappo crea qualche tipo di pericolo. Nel finale è il riferimento dei granata per tenere palla e prendere metri nonostante l'inferiorità numerica, lo fa bene e si assume il ruolo di leader con naturalezza.

KRZYZANOWSKI 6: Propositivo a sinistra, non sempre trova però l'imbucata giusta come era accaduto più spesso a Verona. Resta comunque nel vivo delle iniziative fino a quando è in campo (61' ATLEE MANNEH 6.5: Ridà linfa a sinistra mettendo cross calibrati per gli attaccanti granata. Prezioso a dieci dalla fine, quando argina una ripartenza insidiosa del Cagliari)

GABELLINI 7: Si mangia un gol al quarto d'ora, ma serve il riscatto appena cinque minuti dopo con il gol che vale il vantaggio del Torino. Primo acuto del suo campionato, lo festeggia baciando lo stemma granata. Ci voleva. Va vicino al gol al 70' con una conclusione di potenza dal dischetto, trova la respinta di schiena di Grandu (86' ROSSI sv)

FRANZONI 6.5: Inizia la sua partita da rifinitore mettendo Gabellini davanti alla porta al 15', poi cerca più volte la conclusione personale. Strappa bene e spazio sul fronte offensivo (72' RABALLO 6: Si presenta bene rendendosi subito partecipe, peccato per il secondo giallo che gli è costato l'espulsione)

ALL. TALIA 6.5: Sono tanti i segnali positivi della partita contro il Cagliari. Il Toro ha finalmente trovato la vittoria e lo ha fatto in modo convincente. I titolari si sono ben comportati, tanto in difesa quanto in attacco; i cambi sono entrati con la mentalità giusta e hanno ridato spinta nel momento di maggior difficoltà. La grinta mostrata in dieci uomini infine ha dimostrato personalità da parte del gruppo. Può essere l'inizio per rilanciarsi.