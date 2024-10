Primavera, le pagelle di Torino-Juventus 1-0: che derby di Franzoni!

Le pagelle dei giocatori del Torino dopo il derby della Mole

Irene Nicola Redattore 19 ottobre 2024 (modifica il 19 ottobre 2024 | 15:04)

La Primavera del Torino vince il derby della Mole contro la Juventus. Decisiva la rete di Raballo, così come è stato importante il super salvataggio di Olsson nella ripresa. Migliore in campo Franzoni, che si sacrifica e lotta giocando spalle alla porta. I granata con il successo scavalcano in classifica proprio i bianconeri.

PLAIA 6.5: Perfetto nel primo tempo nelle letture e negli interventi. Nel secondo rischia solamente in occasione del tiro cross di Pugno sul quale Florea non è riuscito a segnare. Poi è perfetto.

OLSSON 7: La giocata più bella della sua partita è al 68' quando in scivolata dice di no a Florea e salva il Toro da un gol subito certo. IUn salvataggio che vale i tre punti.

MENDES 6.5: Guida la difesa e gioca con grande attenzione. Dalle sue parti la Juve non riesce a sfondare. Oltre a belle giocate difensive si mette in mostra anche per scelte tecniche azzeccate.

MULLEN 7: Come braccetto di difesa funziona davvero bene. L'idea di spostarlo in questo ruolo è giusta e lui sembra un altro giocatore. Nel finale non molla e si fa vedere con una bella sgroppata in avanti, oltre a prendere una punizione molto preziosa a pochi istanti dalla fine.

MARCHIORO 6.5: Suo il pallone per Raballo da cui nasce il gol del vantaggio. Molto attento dal suo lato, anche quando la Juve alza il tasso tecnico in campo con i cambi non si fa sorprendere. (90' PELLINI SV)

LIEMA 7: Solito lavoro sporco tra le linee. Ha poco spazio per dare qualità nel primo tempo e nel secondo spostato in cabina di regia prende per mano la squadra.

DJALÒ 6: Parte subito dal primo vista l'emergenza e si vede che è ancora un po' in confusione. Nel primo tempo perde alcuni palloni velenosi, ma fa vedere anche giocate interessanti. Nella ripresa cresce.

ACAR 6.5: Si accende nel finale di primo tempo, quando riesce a ricevere e puntare l'uomo. In avvio di ripresa sfiora due volte il gol, ma in entrambi i casi è bravo Radu. Deve dare forfait per problemi fisici. (72' DIMITRI 6: Entra in un momento delicato della sfida e si sacrifica tanto per la squadra).

KRZYZANOWSKI 6: Parte bene, mettendo un bel pallone al centro sul quale mette una pezza Radu. In avvio di ripresa prende un giallo che lo potrebbe condizionare, ma lui non rischia mai.

RABALLO 7: All'esordio da titolare in Primavera ci mette appena 6 minuti per trovare il gol che sblocca la gara. Buona gara la sua, anche se non si vede tantissimo. (72' SABONE 6: Esordio in Primavera per lui e va anche vicino al gol).

FRANZONI 7.5: Gioca tanto spalle alla porta e fa vedere cose interessanti lottando tra le maglie bianconere. La sua è una gara di sacrificio e forse per completezza è la sua miglior partita da quando è al Toro. Migliore in campo di sicuro, perché al di là delle giocate singole degli altri, la sua prestazione è stata la più continua.

ALL. TUFANO 7: Arriva al derby con la rosa più che dimezzata ed è costretto a cambiare quasi radicalmente la squadra: dal primo minuto ci sono infatti sia Raballo che il neo arrivato Djalò. Il suo primo derby è un successo in cui si vede anche tanto spirito Toro: la sua squadra lotta e si sacrifica senza mollare mai. Bella risposta alle difficoltà di organico.