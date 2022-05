Primavera, Lecce-Torino 2-1: i granata chiudono la stagione con una sconfitta

La squadra di Coppitelli gioca bene, ma i salentini sono più affamati e vincono grazie a due gol nel giro di nove minuti

Roberto Ugliono

La Primavera del Torino chiude con una sconfitta in casa del Lecce il proprio campionato. Con il successo i salentini hanno ottenuto la salvezza senza dover passare dai playout. Per i granata, invece, era una partita che non condiziona la classifica. La squadra di Coppitelli era già salva e non aveva più nulla da chiedere al campionato. Il Torino ha comunque provato a giocare la propria partita e per larghi tratti ha fatto bene.

LE SCELTE - Coppitelli deve fare a meno di Anton in difesa, ieri con la prima squadra, e si affida al tandem N'Guessan-Reali, mentre come terzini Pagani e Angori. In mezzo al campo si rivede dal primo minuti Lindkvist, insieme a lui Gineitis e Garbett. In avanti torna titolare Thibo Baeten come ala destra, al centro Caccavo e a sinistra Stenio Zanetti.

PRIMO TEMPO - Nonostante abbia più da giocarsi il Lecce, a partire meglio è proprio la squadra di Coppitelli. I granata spingono subito sull'acceleratore senza però riuscire a trovare la via della rete. Così la prima occasione è per i salentini con Nizet, che a due passi da Milan calcia fuori. La reazione granata è immediata, ma la difesa salentina regge. La prima palla gol per il Toro arriva al 31', quando Zanetti salta Borbei e calcia a porta spalancata, ma i difensori del Lecce salvano sulla linea. È l'ultima vera palla gol di un primo tempo di studio in cui il Torino ha fatto meglio.

SECONDO TEMPO - Nell'intervallo Salvalaggio risistema il suo gruppo e i salentini partono meglio. Al 52' è vantaggio giallorosso con Daka, che in tuffo supera Milan e sblocca la partita. Sulle ali dell'entusiasmo il Lecce raddoppia poco dopo. A segnare è sempre Daka. Nizet crossa dalla sinistra, Pagani sporca il pallone e la sfera arriva alla punta dei salentini che deposita in rete il raddoppio. I granata allora reagiscono e provano a premere sull'acceleratore. Nel finale Dellavalle accorcia le distanze. Dopo un angolo e una serie di batti e ribatti, il difensore granata è il più veloce di tutti a fiondarsi sulla palla e ad accorciare le distanze. Nei cinque minuti di recupero, però, i ragazzi di Coppitelli non riescono a pareggiare i conti. Il Lecce così con i tre punti si assicura la salvezza e il prossimo anno continuerà a giocare in Primavera 1. Per il Torino ora il punto interrogativo si sposta sul futuro. Questa potrebbe essere stata l'ultima gara di Coppitelli sulla panchina granata. A bocce ferme le parti prenderanno le loro decisioni.

IL TABELLINO

Marcatori: 52' Daka (L), 61' Daka (L), 85' Dellavalle (T)

LECCE: Borbei, Nizet, Hasic, Salomaa, Vulturar, Pascalau, Carrozzo, Mommo, Daka, Lemmens, Berisha. A disposizione: Samooja, Russo, Haakmat, Ciucci, Burnete, Torok, Gonzalez, Trezza, Scialanga, Lippo, Piazza, Blondel. Allenatore: Salvalaggio.

TORINO (4-3-3): Milan; Pagani, N'Guessan, Reali, Angori; Garbett, Gineitis, Lindkvist; Baeten, Caccavo, Stenio. A disposizione: Fiorenza, Savini, Akhalaia, Di Marco, Sassi, Rettore, Polenghi, Wade, Dellavalle, Giorcelli. Allenatore: Coppitelli