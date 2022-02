Primavera, Milan-Torino 1-0: i granata non sanno più vincere

Ancora una sconfitta in questo 2022 per la squadra di Coppitelli, che gioca una buona partita ma perde per gli episodi

Roberto Ugliono

Al "Vismara" di Milano vince 1-0 il Milan contro la Primavera del Torino grazie al gol di Nasti nella ripresa. Una partita molto equilibrata con i granata che sprecano un'occasionissima nel primo tempo e poi nella ripresa vengono puniti dalla rete dei rossoneri. Per la squadra di Coppitelli continua il cammino nel 2022 senza vittorie: sono solo due i punti nelle cinque partite giocate da gennaio a oggi.

LE SCELTE - Coppitelli a sorpresa schiera il Toro con il 3-5-2 con Dellavalle nell'inedito ruolo di esterno a tutta fascia. In difesa spazio a N'Guessan e Angori ai lati di Reali centrale. Sulla corsia di sinistra esordio per l'ex Villarreal Wade. In mezzo per la prima volta da titolare anche Gineitis e insieme a lui ci sono l'ex della gara Polenghi e Garbett. In avanti il tandem è composto da Baeten e Akhalaia.

PRIMO TEMPO - La scelta tattica di Coppitelli si rivela azzeccatissima, perché i rossoneri faticano a innescare la velocità e l'estro di El Hilali e Roback, così come Nasti è chiuso nella morsa dei centrali difensivi granata. In avvio, però, il Torino fatica un po' a trovare le giuste misure e più volte è decisivo N'Guessan con lettura in anticipo o con diagonali difensive. I rossoneri, pur mantenendo il pallino del gioco, non riescono a creare vere e proprie occasioni da gol e la prima vera palla-gol è proprio per il Torino. Lo schema è il solito, punizione di Angori e colpo di testa di Dellavalle. La palla però è leggermente troppo lunga e il difensore granata non riesce a impattare al meglio. Passa una decina di minuti ed è ancora il Toro pericoloso. Bella azione di contropiede tutta a due tocchi che parte dalla destra e finisce sulla sinistra, dove Wade serve al centro Gineitis a due passi dalla porta, ma l'ex Spal è troppo lezioso e Desplanches riesce a mandare in angolo. La risposta del Milan è affidata a El Hilali, che ci prova dalla distanza e la conclusione per poco non si infila sotto l'incrocio dei pali. Poco dopo è ancora il Toro pericoloso. Schema da angolo per portare alla conclusione Baeten, ma il mancino del belga si spegne di poco sul fondo. È di fatto l'ultima occasione di un primo tempo molto equilibrato in cui i granata - dopo qualche difficoltà all'inizio - sono riusciti a rendersi pericolosi, mentre i rossoneri danno la sensazione di poter fare male da un momento all'altro, ma la retroguardia del Torino regge.

SECONDO TEMPO - A inizio ripresa non muta l'andamento della partita nonostante i cambi. Giunti inserisce dalla panchina Capone, uno dei valori aggiunti della squadra, mentre Coppitelli risponde inserendo Stenio. A cambiare rispetto al primo tempo è la mole di occasioni create. Sia i granata che i rossoneri non riescono a rendersi pericolosi. E proprio quando la partita sembra incamminata sullo 0-0 arriva al 72' il vantaggio del Milan. Gala viene lasciato troppo libero al limite dell'area e calcia forte, Milan riesce a respingere ma lascia la palla lì, sul tapin il più veloce di tutti è Nasti che deposita comodamente in rete. Il Torino risponde subito e al 76' sfiora il pari, ma Desplanches è fenomenale su Di Marco. Con il passare dei minuti i granata si sbilanciano per provare a ritrovare il pari e così di fatto favoriscono le ripartenza del Milan, che però non riesce mai a impegnare veramente Milan. La palla buona per il pari arriva nel primo minuto di recupero, quando Stenio appoggia per Angori che però calcia malamente alto. Si chiude di fatto qui una partita vinta da un Milan che ha saputo sfruttare a pieno la prima vera occasione da gol. I granata, invece, continuano a non vincere in questo 2022 e scivolano sempre di più verso il basso in classifica.

IL TABELLINO DI MILAN-TORINO 1-0

Marcatori: 71' Nasti (M)

MILAN(4-3-3): Desplanches; Coubis, Di Gesù (69' Gala), Nasti (82' Rossi), El Hilali, Bosisio, Tolomello, Stanga, Alesi, Roback (46' Capone), Bozzolan (46' Obaretin). Allenatore: Giunti. A disposizione: Nava, Pseftis, Obaretin, Nsiala, Robotti, Capone, Camara, Omoregbe, Gala, Rossi, Eletu, Traore.

TORINO(3-5-2): Milan; N'Guessan, Reali, Angori; Dellavalle, Garbett, Polenghi (57' Di Marco), Gineitis (76' Rosa), Wade (57' Ciammaglichella); Baeten (57' Baeten), Akhalaia (62' Caccavo. Allenatore: Coppitelli. A disposizione: Vismara, Pagani, Anton, Di Marco, La Marca, Amadori, Ciammaglichella, Lindkvist, Rosa, Giorcelli, Caccavo, Stenio

Ammoniti: 19' N'Guessan (T), 53' Akhalaia