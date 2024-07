Primavera, preso Jakub Krzyzanowski per la fascia sinistra

Nuovo rinforzo in arrivo per la Primavera di Felice Tufano. Il club granata ha chiuso la trattativa per Jakub Krzyzanowski, terzino mancino classe 2006 di nazionalità polacca. Krzyzanowski, in forza al Wisla Cracovia, arriverà a Torino tramite la formula del prestito. Prima di approdare in Italia, Krzyzanowski ha rinnovato con il club polacco. A Torino arriva un giovane di prospettiva, da tempo inserito nel giro delle Nazionali giovanili della Polonia e fresco d'esordio nei preliminari di Europa League.