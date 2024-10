Primavera, Raballo decisivo è una conferma: Tufano vuole che il Toro sia di tutti

Torino Primavera, l'esperienza di Tufano nella gestione del gruppo: il derby ne è l'esempio

Felice Tufano è un allenatore con un bagaglio d'esperienza notevole, un esperto della categoria Primavera e conseguentemente delle dinamiche che questo campionato comporta. Non si tratta solo del già difficile compito di seguire la crescita dei giovani prospetti per lanciarli nel professionismo, ma soprattutto di avere a che fare con un gruppo multiforme che convive con le proprie esigenze ma deve anche rispondere alle esigenze della prima squadra e fare di necessità virtù qualora la situazione lo richieda. È un equilibrio difficile ma è fisiologico perché in un Settore giovanile si allena con l'obiettivo di formare giocatori che possano diventare professionisti in futuro come ha ribadito anche Tufano: "A tutti piace vincere, ma se non ne ricavi niente è tutto fumo. Perché poi i risultati a volte se li dimenticano, i giocatori che invece vanno avanti se li ricordano tutti, quindi questo qua è il vero lavoro di noi allenatori in questa categoria". Per gestire un gruppo Primavera serve quindi un allenatore che sappia tenere in considerazione tutti, rimodellare le gerarchie di volta in volta e motivare anche chi parte più indietro. Tufano rispecchia in pieno questo profilo ed è questo un motivo fondamentale per cui il Torino ha scelto lui per la panchina in estate.