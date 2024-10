Primavera, stagione finita per Galantai: frattura di tibia e perone con l’Ungheria

Stagione terminata per Tamas Galantai. Il centrocampista granata, fresco d'esordio da titolare in Primavera 1 contro l'Empoli, è stato vittima di un duro scontro di gioco durante la sosta. Convocato dall'Ungheria U19, Galantai avrebbe dovuto partecipare a due amichevoli contro i pari età della Scozia. L'infortunio è arrivato nella prima gara, giocata ieri, giovedì 10 ottobre. Poco dopo l'ora di gioco, Galantai è stato travolto all'altezza della linea di centrocampo da un giocatore scozzese che in scivolata lo falcia in pieno senza mai trovare il pallone ma andando solo sulle gambe del giocatore del Torino. Galantai, evidentemente dolorante, ha alzato subito la mano richiamando lo staff medico ed è stato trasportato fuori dal campo in barella. Successivamente è stato sottoposto a esami approfonditi che hanno evidenziato la frattura di tibia e perone. Stop lunghissimo quindi per Galantai, si sottoporrà a operazione chirurgica per la frattura tibio-peroneale.