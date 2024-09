Primavera, Talia post Torino-Cagliari 1-0: “Volevamo i 3 punti a tutti i costi, ripartiamo da qui”

Le parole dell'allenatore in seconda dei granata dopo il match contro il Cagliari

Al termine di Torino-Cagliari, gara valida per la 5a giornata del campionato Primavera 1, Alessio Talia, secondo di Felice Tufano e in panchina dopo l'espulsione dell'allenatore granata rimediata contro il Verona, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei giornalisti presenti allo stadio. Di seguito le parole dell'allenatore in seconda del Torino Primavera.

Partiamo dai cinque minuti di recupero in inferiorità numerica. Considerando le ultime sconfitte e l'aver raccolto fin qui meno di quanto creato, come il gruppo ha saputo gestire il vantaggio è stato il segnale più positivo in un momento che invece avrebbe potuto tagliare le gambe? "Sono assolutamente d'accordo. Gli ultimi cinque minuti in inferiorità numerica, dopo queste tre sconfitte di fila, ci ha dato una spinta in più per portare a casa il risultato. Quindi è un ottimo lavoro di squadra e di staff. Molto bene".

Qual era la sensazione arrivando questa partita? Era mancato il risultato, che con il Cagliari è arrivato... "Partiamo da questi ultimi cinque minuti di partita. Portiamo a casa questi tre punti che volevamo a tutti i costi, perchè nelle ultime tre partite esprimevamo un bel gioco ma alla fine tornavamo a casa con l'amaro in bocca. Invece, dopo una settimana allenata molto bene, i ragazzi hanno dato tutto e lo hanno dimostrato nella partita di oggi".

Prima da titolare di Pellini al Toro, un 2007 che ha impressionato. Come lo avete visto? "Pellini, come tutti gli altri ragazzi, sta facendo un percorso e sta migliorando giorno dopo giorno. E' un bravo ragazzo, è un ottimo giocatore, e come tutti gli altri ragazzi deve ancora migliorare. Siamo felici che ha risposto presente alla chiamata. Continuerà sicuramente a lavore come sta già facendo".

Nell'undici titolare c'è stata la sorpresa di Mullen arretrato dalla linea di centrocampo a braccetto. Lo vedete più in quel ruolo o è stata una soluzione d'emergenza dovuta alle assenze?"Diciamo che questa soluzione non è una soluzione di emergenza ma è una soluzione. Nel senso che insieme al mister e alla società abbiamo pensato di valutare il ragazzo in altre posizioni. Come Pellini, ha risposto presente alla chiamata e siamo tutti contenti".

Gabellini si è sbloccato e ha regalato i tre punti dando una risposta positiva. Segnali positivi anche dai cambi, tutti nel vivo. A che punto è l'inserimento di chi fin qui ha avuto meno spazio? "Abbiamo la fortuna di lavorare con un bel gruppo di giocatori e con una grande squadra. Si allenano tutti per farsi trovare pronti. Tornando a Gabellini, a lui mancava il gol è vero, oggi si è sbloccato ma in tutte queste partite ha sempre dato il suo contributo alla squadra. Oggi siamo tutti felici per lui e speriamo che il gol di oggi sia di buon auspicio".