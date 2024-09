Primavera, Torino-Cagliari 1-0: i granata ritrovano la vittoria dopo un mese

La rete di Gabellini consegna la vittoria al Torino, che si rialza dopo le ultime tre uscite e porta a casa il bottino pieno

Irene Nicola 22 settembre 2024

Serviva una vittoria per rialzare la testa, per tornare a punti ma soprattutto per ritrovarsi. Il Torino Primavera l'ha conquistata con autorità contro il Cagliari, mettendo fine al filotto di tre sconfitte consecutive. A Orbassano finisce 1-0 con la rete di Gabellini al 20' a consegnare il bottino pieno ai granata in una partita dove si è visto un Toro propositivo, capace di soffrire e tenace nei minuti finali in inferiorità numerica. Segnali di crescita importanti per il prossimo futuro.

Primavera, Torino-Cagliari: le scelte — Alessio Talia, allenatore in seconda di Tufano (out per squalifica), schiera i granata con il 3-5-2. Tra i pali c'è sempre Plaia. La retroguardia si ridisegna in toto: Pellini, classe 2007 all'esordio da titolare in Primavera 1, viene posizionato come braccetto destro, Mendes torna titolare da centrale e il braccetto sinistro è Mullen, arretrato tra i difensori. Sulle corsie esterne spazio ancora a Marchioro-Krzyzanowski, tra le linee Dalla Vecchia, Mahari e Ciammaglichella. In attacco confermato il duo formato da Gabellini e Franzoni.

Primavera, Torino-Cagliari: il primo tempo — In avvio il Cagliari si fa vedere con una timida conclusione centrale di Trepy, di facile presa per Plaia. La prima vera occasione è però del Torino al quarto d'ora quando Franzoni affonda a sinistra e mette in mezzo all'area un cross teso per Gabellini, che da ottima posizione spara alto. L'attaccante granata si mangia le mani, ma si riscatta già al 20': discesa per vie centrali a ricevere il lancio lungo di Pellini dalle retrovie, poi è bravo Gabellini a resistere al ritorno dei centrali sardi per infilare con un diagonale Ciocci. 1-0, Torino in vantaggio. Il Cagliari prova a rispondere subito sfruttando un piazzato dalla trequarti: Sulev cerca direttamente Plaia, che si distende bene e gli sbarra la strada. Con il passare dei minuti, la gara si arena su un sostanziale equilibrio e le occasioni diminuiscono. Tenta la scossa intorno al 38' il Cagliari con un tiro potente ma centrale da fuori area, Plaia in due tempi fa suo il pallone. I granata si rifanno invece vedere dalle parti di Ciocci sugli sviluppi della punizione conquistata da Ciammaglichella sulla trequarti al 42': Mullen svetta di testa ma non riesce a indirizzare.

Primavera, Torino-Cagliari: il secondo tempo — Alla ripresa il Torino torna ad aumentare i giri. Al 50' Gabellini lancia i granata in avanti, Krzyzanowski dialoga bene con Dalla Vecchia che mette Franzoni davanti alla porta. L'attaccante granata è in leggero ritardo e viene recuperato, sulla ribattuta si avventa però Marchioro che tenta di rimettere il pallone in area con un cross che si rivela però fuori misura. Il Cagliari non resta a guardare e da piazzato si avvicina ancora a Plaia, ben coperto. I sardi prendono fiducia e al 56' tremano i granata: Bolzan calcia verso Plaia, che mura ma non trattiene: Trepy si avventa per il tap-in ma il portiere del Toro si supera nel recupero e mantiene l'1-0. Questo è il momento di prima vera sofferenza dei granata, in affanno e salvati ancora da Plaia sul tentativo di rivalsa di Trepy. Interviene allora Talia dalla panchina con i primi due cambi al 61': entrano Atlee Manneh e Liema, fuori Krzyzanowski e Mahari. Il primo è decisivo per evitare una ripartenza sarda dopo un errore di Mullen, Liema in mezzo al campo fa filtro. Al 72' altri due cambi tra le fila del Torino: Dimitri e Raballo prendono il posto di Marchioro e Franzoni. I cambi rivitalizzano i granata, che tornano a farsi vedere con il colpo di testa di Dimitri e con la conclusione centrale di Raballo. A Orbassano vengono assegnati cinque minuti di recupero, il Torino deve proteggere in vantaggio. Il compito diventa in salita, nonostante il buon momento, quando Raballo viene ammonito per la seconda volta a inizio recupero dopo un intervento in scivolata sulla trequarti avversaria. I granata restano in dieci e devono stringere i denti. Gli ultimi minuti sembrano non passare mai, ma il Toro tiene alta la guardia e dà tutto affidandosi a Ciammaglichella per tenere il pallone. Quando arriva il triplice fischio festeggia la Primavera granata. A Orbassano finisce 1-0, il Toro ritrova la vittoria e si rialza dopo le tre sconfitte consecutive.

Primavera, Torino-Cagliari: il tabellino — TORINO-CAGLIARI

Marcatori: 20' Gabellini (T)

TORINO (4-4-2): Plaia; Marchioro (72' Dimitri), Mendes, Pellini, Krzyzanowski (61' Atlee Manneh); Dalla Vecchia, Mahari (61' Liema), Mullen, Ciammaglichella; Gabellini (86' Rossi), Franzoni (72' Raballo). A disposizione: Siviero, Desole, Galantai, Zaia, Tzouliou, Gueye. Allenatore: Alessio Talia.

CAGLIARI: Ciocci; Balde (61' Nunn), Soldati, Marcolini (61' Liteta), Cogoni, Grandu, Sulev (79' Longoni), Bolzan, Vinciguerra, Franke (61' Arba), Trepy. A disposizione: Auseklis, Pintus, Malfitano, Achour, Tronci, Marini. Allenatore: Fabio Pisacane.

Ammoniti: 41' Balde (C), 67' Dalla Vecchia (T), 87' Raballo (T), 93' Dimitri (T)

Espulsi: 91' Raballo (T)