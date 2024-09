Primavera, Torino-Fiorentina 0-1: seconda sconfitta per i granata

Il Torino nel primo tempo è più propositivo ma non trova la rete, ripresa a favore della Fiorentina che con Caprini porta a casa i tre punti

Irene Nicola Redattore 1 settembre 2024 (modifica il 1 settembre 2024 | 18:33)

Dopo essere caduta contro il Milan, la Primavera granata esce sconfitta anche in casa contro la Fiorentina. Partita a due volti per il Toro, che nel primo tempo pecca in finalizzazione ma è vivo e fa per larghi tratti la partita. Nella ripresa invece parte meglio subito la Viola, in vantaggio con Caprini al 49'. Da quel momento i granata provano a recuperare, ma commettono troppe imprecisioni e nel tempo si vedono sempre meno in attacco. Finisce così 0-1, la Fiorentina porta a casa i tre punti.

Primavera, Torino-Fiorentina: le scelte — Felice Tufano schiera il Torino con il 3-5-2. Nessuna sorpresa nell'impostazione tattica, ma diverse novità nell'undici titolare. La prima è l'esordio dal 1' di Olsson, difensore arrivato nell'ultima sessione estiva di mercato dal Copenhagen. Rientrano nella formazione titolare anche Bianay Balcot, Ciammaglichella e Njie, aggregati da Vanoli per le prime uscite in Serie A.

Primavera, Torino-Fiorentina: il primo tempo — In avvio il Torino compie un paio di disattenzioni difensive, ma la Fiorentina non ne approfitta e Plaia risponde presente. Poi prende fiducia anche la Primavera granata, a un passo dal gol all'8'. Tutto parte da un lancio lungo di Bianay Balcot a cercare la corsa di Njie, che a sua volta mette Gabellini davanti alla porta: Vannucchi è attento in uscita e fa suo il pallone. Dopo essersi ritrovato, è il Toro a fare la partita cercando più soluzioni. Njie in velocità fa il vuoto, ma non trova lo specchio di poco al 20', subito dopo Gabellini sfida ancora Vannucchi ma senza successo. I granata continuano a schiacciare la Fiorentina, ma senza trovare un varco per affondare il colpo. La Viola in risposta prova a uscire in contropiede, affidandosi a Caprini che però non riesce a superare Plaia. Al 39' Torino ancora a un passo dal gol. Cavalcata di Njie, poi il passaggio a Ciammaglichella che è all'altezza del dischetto ma di spalle. Ciammaglichella è marcato stretto e non può girarsi, si appoggia allora a rimorchio dove accorre Gabellini che da ottima posizione spara alto. Allo scadere è la Fiorentina a impensierire i granata su un errore difensivo che mette i viola a due passi da Plaia: recupero provvidenziale di Rossi. Si resta sullo 0-0.

Primavera, Torino-Fiorentina: il secondo tempo — Alla ripresa la Fiorentina parte con un altro piglio e riesce a trovare subito il varco per sbloccare il risultato. Al 49' Scuderi affonda a sinistra e crossa a cercare una spizzata in mezzo all'area, la trova e questa diventa un assist per Caprini che sbuca solo e a due passi dalla linea di porta insacca il tap-in. 0-1 al Valentino Mazzola. Il Torino si ritrova a inseguire, ma paga qualche imprecisione di troppo. Al 58' il primo squillo per i granata sugli sviluppi di corner: Dalla Vecchia si gira bene in area e gonfia la rete, ma arriva subito la segnalazione di fuorigioco. La spinta granata è ancora poco precisa negli ultimi metri, la Fiorentina contiene. Al 67' i primi due cambi di Tufano: Franzoni e Tzouliou, nuovo innesto di mercato, sostituiscono Olsson e Rossi. Si arriva al 75' tra le polemiche per una spinta a due mani evidente in piena area su Franzoni, non segnalata. Per gli ultimi dieci minuti Tufano dà spazio anche a Galantai, subentrato al posto di Dalla Vecchia; per gli scampoli di partita spazio anche a Dimitri al posto di Marchioro. Toro a trazione offensiva con il tempo che si avvia verso lo scadere e il risultato fermo sullo 0-1. Sei minuti di recupero per il tutto per tutto. In realtà è la Fiorentina a spaventare, ma a tenere vive le ultime speranze del Toro è Plaia che si immola su Caprini nel tu per tu dopo una palla sanguinosa persa a centrocampo da Galantai. Nel recupero il Toro non riesce a salire mentre la partita diventa più nervosa. E così si arriva al triplice fischio: 0-1, la vittoria è della Fiorentina.

Primavera, Torino-Fiorentina: il tabellino — TORINO-FIORENTINA

Marcatori: 49' Caprini (F)

TORINO (3-5-2): Plaia; Olsson (67' Franzoni), Mendes, Bianay Balcot; Marchioro (87' Dimitri), Dalla Vecchia (76' Galantai), Rossi (67' Tzouliou), Ciammaglichella, Krzyzanovski; Gabellini, Njie. A disposizione: Siviero, Pellini, Desole, Russo, Zaia, Mahari, Raballo, Franzoni, Dimitri. Allenatore: Tufano.

FIORENTINA: Vannucchi; Harder, Ievoli (83' Keita Bala), Rubino (74' Sadotti), Romani, Trapani, Braschi (65' Tarantino), Elia, Scuderi, Caprini, Presta (65' Evangelista). A disposizione: Dolfi, Leonardelli, Bonanno, Evangelista, Deli, Pisani, Sardilli. Allenatore: Galloppa.

Ammoniti: 36' Presta (F), 53' Njie (T), 91' Mendes (T)