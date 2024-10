Primavera, Torino-Juventus 1-0: il derby è granata

Primavera, Torino-Juventus: il secondo tempo

A inizio ripresa la Primavera granata torna a farsi sotto e ha un'occasione per rendere più corposo il vantaggio alla prima azione. Ottimo recupero di Mullen a centrocampo, che lancia Franzoni: l'attaccante si addentra in area, cerca il diagonale e conclude di poco a lato. Si scaldano gli animi in campo e il Toro insiste affidandosi sempre alle imbucate di Franzoni, che è atterrato nei pressi della lunetta dai difensori bianconeri al 51'. Punizione in favore del Toro, sul punto di battuta va Acar che calcia di potenza e costringe Radu ad allungarsi per sbarrare la porta. Il centrocampista turco subito dopo sfida ancora Radu con un tiro-cross da fondocampo su cui Radu è costretto a metterci una pezza. A metà frazione la Juventus accelera e inizia a mettere in concreta difficoltà la Primavera di Tufano. Prima, al 67', Ventre trova un varco in area, cross al bacio per Pugno che di testa manca per un soffio la porta. Subito dopo trema ancora il Toro, questa volta per via di Florea: Pugno anticipa l'uscita di Plaia, il pallone raggiunge Florea che si trova a porta vuota ma viene murato dal recupero strepitoso di Olsson in scivolata. Tufano corre allora ai ripari con i primi due cambi della partita: fuori Acar, dolorante, e Raballo; dentro Sabone e Dimitri. La gara si riassesta, ma è tutt'altro che chiusa. Provano a riaprirla i bianconeri, che sprecano all'85' un rigore in movimento con Bassino. Poi è il turno dei granata: recupero e contropiede avviato da Mullen, apertura per Sabone che calcia però troppo debolmente e centrale al momento del diagonale. Si arriva al 90' ancora sull'1-0 ma con ancora cinque minuti da giocare per il recupero. Per il finale Tufano cala il terzo cambio e sostituisce Marchioro con Pellini. Proprio il difensore permette di iniziare ai granata in attacco il recupero, andando vicino alla rete con un diagonale velenoso dopo essersi avventurato fino all'area bianconera. Poco male, perché il Toro tiene botta fino alla fine e non rischia più. Il derby è del Torino.