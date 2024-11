Primavera, Torino-Monza 1-1: i granata non vanno oltre il pareggio

Al rigore di Acar risponde il colpo di testa di Domanico: finisce 1-1 a Orbassano

Irene Nicola Redattore 30 novembre - 16:59

Il Torino Primavera porta a casa un punto nello scontro con il Monza. A Orbassano finisce 1-1 con qualche rimpianto per i granata per non essere stati più concreti, specie nel secondo tempo, e per non aver ottenuto il bottino pieno. Si decide tutto nella prima frazione: Acar dal dischetto porta avanti il Toro al 25', dieci minuti più tardi Domanico di testa riaggiusta i conti. Nella ripresa le occasioni si fanno più rade e meno nette: l'1-1 resiste fino al triplice fischio.

Primavera, Torino-Monza: le scelte — Per la sfida contro il Monza, Tufano schiera la Primavera con il consueto 3-5-2. Solo una novità rispetto al successo contro la Lazio, il ritorno di Plaia tra i pali dopo aver scontato la squalifica rimediata nel match contro il Genoa. Mendes guida la difesa affiancato dai braccetti Olsson e Mullen. Sulle fasce Dimitri e Krzyzanowski (ancora indisponibile Marchioro); tra le linee spazio ad Acar, Dalla Vecchia e Liema Olinga. In attacco la coppia titolare è Raballo-Franzoni, con Gabellini che torna tra i convocati dopo l'assenza per un risentimento muscolare contro la Lazio.

Primavera, Torino-Monza: il primo tempo — Il Toro parte con i migliori intenti e dopo appena 1' si affaccia alla porta difesa da Ciardi con un colpo di testa di Dalla Vecchia, di poco sull'esterno della rete. Il Monza all'inizio è più pressato, ma in contropiede sa rendersi pericoloso e lo dimostra al 10' con l'incornata da distanza ravvicinata di Domanico sugli sviluppi di una punizione all'altezza della trequarti: Plaia è reattivo e mura, la difesa spazza poi il pallone sulla linea. Il brivido ridà carica ai granata, che tornano compatti all'attacco. Al 20' azione tutta in velocità del Torino. Dalla Vecchia porta palla da centrocampo arrivando sulla trequarti, poi apre a destra per Dimitri che crossa a mezza altezza: Acar va di prima intenzione al volo costringendo Ciardi al miracolo, la conclusione è di potenza e il pallone viene ribattuto in area dove arriva Krzyzanowski che fa per colpire di testa ma viene falciato da Azarovs. Rigore inevitabile, in battuta va Acar che col mancino calcia angolando il tiro verso il palo alla sinistra di Ciardi e gonfia la rete. 1-0 a Orbassano, il Torino cerca di sfruttare il momento positivo e si mangia le mani quando Raballo non arriva per un soffio in scivolata sul cross teso di Kryzanowski. Sono i granata a fare la partita, ma il Monza ha il merito di sfruttare cinicamente gli episodi a proprio favore. Così al 34' arriva il pareggio brianzolo da corner: Domanico stacca di testa indisturbato a due passi da Plaia e sigla l'1-1. La rete sorprende il Toro, che perde un po' di compattezza pur restando propositivo. I granata fanno e disfano sfiorando prima la rete con il mancino di Acar dalla distanza, murato ancora da Ciardi, e rischiando di subire poi il secondo gol al 42' quando Longhi solo contro Plaia a due passi dalla linea di porta manda clamorosamente fuori. Si torna negli spogliatoi sul parziale di 1-1.

Primavera, Torino-Monza: il secondo tempo — Alla ripresa il Torino torna presto a farsi sentire. Al 53' Mullen lancia Acar, che resiste alla morsa di due difensori biancorossi e riesce a servire Raballo per il tap-in, con l'attaccante granata che scivola al momento dell'impatto e si mangia le mani. Il Monza risponde ma non riesce a imbucare, Tufano nel frattempo chiama all'ordine i suoi. Al 54' il tecnico granata si gioca i primi due cambi: fuori Raballo e Dimitri, dentro Perciun e Zaia. La gara resta combattuta con i brianzoli che hanno un paio di occasioni pericolose e spaventano un Toro più macchinoso rispetto al primo tempo e meno propositivo. Nel tentativo di dare una scossa Tufano fa altri due cambi ravvicinati: al 71' Djalò al posto di Acar, al 79' Gabellini sostituisce Liema Olinga. Gabellini entra subito nel vivo e va al tiro dalla distanza, trovando la risposta di Ciardi, per il resto i granata restano nella metà campo biancorossa ma non riescono a trovare un varco. Nel finale il Toro ci prova a ripetizione sfruttando i corner e lo stacco di Gabellini, Ciardi si allunga ed evita la rete. Nel recupero la squadra di Tufano è tutta in avanti, ma non sfonda così deve accontentarsi di un punto che non soddisfa pur allungando la striscia di risultati utili consecutivi.

Primavera, Torino-Monza: il tabellino — TORINO-MONZA 1-1

Marcatori: 25' rig. Acar (T), 34' Domanico (M)

TORINO (3-5-2): Plaia; Olsson, Mendes, Mullen; Dimitri (54' Zaia), Dalla Vecchia, Acar (71' Djalò), Liema Olinga (79' Gabellini), Krzyzanowski; Franzoni, Raballo (54' Perciun). A disposizione: Proietti, Pellini, Desole, Manneh, Sabone, Mahari, Tzouliou. Allenatore: Tufano.

MONZA: Ciardi, Bagnaschi, Domanico (85' Pedrazzini), Giubrone (71' Miani), Longhi (85' Romanini), Berretta, Crasta, Capolupo (65' Martins), Azarovs, De Bonis, Zanaboni (71' Gaye). A disposizione: Bifulco, Castelli, Reita, Zanni, Mout, Porta. Allenatore: Zenoni

Ammoniti: 24' Azarovs (M), 31' Berretta (M), 64' Mullen (T)