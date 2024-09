Primavera, Verona-Torino 5-3: granata ancora sconfitti

Il Torino va due volte in vantaggio, ma viene raggiunto dal Verona che nella ripresa completa la rimonta e manda ko i granata

Irene Nicola Redattore 16 settembre 2024 (modifica il 16 settembre 2024 | 18:13)

Il Torino Primavera cade anche a Verona. Terza sconfitta consecutiva per i granata, che contro gli scaligeri vanno in vantaggio per due volte ma subiscono poi una cocente rimonta. In casa scaligera il Verona si impone per 5-3, sfruttando la ripresa per affondare il colpo dopo il 2-2 di fine primo tempo. Il Toro ritrova la vena offensiva mancata nelle prime uscite, ma paga una mancanza di compattezza e errori costati cari nell'economia della partita.

Primavera, Verona-Torino: le scelte — Felice Tufano schiera la Primavera granata con il 3-4-3 e non con l'usuale 3-5-2. Tante anche le novità di formazione rispetto all'ultima uscita. In difesa confermati Plaia tra i pali e Olsson centrale, tornano titolari come braccetti Desole e Bonadiman. A centrocampo Mahari-Dalla Vecchia in regia, sulle corsie esterne largo ai soliti Marchioro e Krzyzanowski. Il tridente offensivo ha Gabellini al centro, accompagnato ai lati da Franzoni e da Dimitri, alla prima da titolare in Primavera 1.

Primavera, Verona-Torino: il primo tempo — Regna l'equilibrio nelle prime fasi di gara. La prima occasione la costruisce il Toro, Gabellini si allarga a sinistra e crossa in area dove Dimitri cerca un colpo di testa non facile. I granata continuano a spingere e portano il Verona all'errore al 9'. Franzoni prende campo sulla corsia mancina, si addentra in area di rigore e cerca con un cross teso Dalla Vecchia per il tap-in. Magro esce dai pali per provare a impedirlo, ma respinge solo parzialmente e viene anche ostacolato da Corradi: la palla resta nei pressi della linea di porta dove c'è ancora Dalla Vecchia che deve solo spingere il pallone per portare il Toro sull'1-0 e prendersi la gioia personale. Il vantaggio aumenta la fiducia negli uomini di Tufano, che tentano di sfruttare il momento positivo: Gabellini impegna Magro poco dopo il gol ma non lo batte, poi a metà frazione ci prova ancora Dimitri. La gara cambia volto al 23' quando Luna duella con Desole in area e finisce a terra. L'arbitro da buona posizione non ha dubbi e assegna il penalty in favore del Verona. Sul dischetto va proprio Luna: Plaia intuisce la traiettoria del pallone, ma il rigore dell'argentino è ben angolato e non riesce a toglierlo dallo specchio. 1-1. Dopo aver subito il pari, il Toro va in sofferenza e lascia campo a un Verona in fiducia: Plaia evita il contraccolpo sbarrando la strada ad Agbonifo con un colpo di reni. Nel momento migliore degli scaligeri, reagiscono i granata. Al 31' Gabellini arretra sulla linea di centrocampo e dà vita a una verticalizzazione che sorprende il Verona. All'altezza della trequarti cerca un filtrante per Dimitri, intercettato da Popovic che però sbaglia rimettendo il pallone sui piedi di Gabellini, che ha tempo di scegliere una nuova soluzione e opta per aprire tutto a destra dove si è lanciato Franzoni. L'ex Spal affonda e poi trova un cross millimetrico per Krzyzanowski, che aveva seguito l'azione e di tap-in batte Magro per il 2-1. Il Verona cerca di rientrare subito in partita affidandosi alla qualità di Pavanati e alla velocità di Agbonifo. Ed è proprio Agbonifo il principale pericolo per i granata. Plaia è miracoloso a sbarrargli la porta al 34' da distanza ravvicinata, ma nulla può al 36' quando lo svedese su punizione si inventa un tiro a giro che non dà spazio a repliche. Si torna in situazione di parità, 2-2. Gli ultimi minuti sono frenetici, con ribaltamenti di fronte e squadre molto lunghe. Il Torino soffre, ma regge l'urto.

Primavera, Verona-Torino: il secondo tempo — Alla ripresa il Verona mette la freccia e si porta, per la prima volta nella partita, in vantaggio. Discesa rapida al 50' da parte degli scaligeri, il Toro si chiude in area ma si crea confusione e alla fine Corradi nella calca riesce a battere Plaia avventandosi su un pallone lasciato vagante 3-2. I granata sono in evidente affanno, ma restano in vita grazie a uno strepitoso Plaia che prima su Pavanati e poi su Luna in una frazione di secondo evita l'imbarcata. Al 54' sbaglia però anche Plaia ed è un errore da cui nasce il 4-2 in favore del Verona. Il portiere granata, fuori dai pali, gestisce male il pallone nel tentativo di dar via all'impostazione, gli scaligeri recuperano e Pavanati lo beffa a porta vuota. L'inerzia va inevitabilmente a favore del Verona. Tufano prova allora a intervenire dalla panchina al 59' facendo subentrare Raballo e Liema a Dimitri e Mahari. Il Torino cerca di restare in partita ed è proprio Raballo a dare la scossa al 65' quando, lanciato da Marchioro, batte Magro con un diagonale angolato. 4-3 e partita che sembra riaprirsi. La gioia dei granata, tuttavia, dura poco: al 68' infatti Pavanati buca ancora la difesa del Torino e il Verona va sul 5-3. L'ultimo quarto d'ora di gara è acceso. Tufano viene espulso al 76', subito dopo i granata restano in dieci uomini anche sul campo: Agbonifo si invola per vie centrali da solo, Olsson lo insegue e lo ferma irregolarmente nei pressi del limite dell'area. Il direttore di gara estrae subito il cartellino rosso. L'inferiorità numerica mette fine alle speranze granata. All'80' entra in campo anche Conzato al posto di Franzoni; all'85' Atlee e Galantai subentrano a Krzyzanowski e Dalla Vecchia). La partita ha però poco da dire, non si crea un vero e proprio margine per tentare di accorciare le distanze e tentare un ultimo sprint in extremis. A Verona finisce 5-3. Terza sconfitta consecutiva per il Torino, dopo i ko con Milan e Fiorentina.

Primavera, Verona-Torino: il tabellino — VERONA-TORINO 5-3

Marcatori: 9' Dalla Vecchia (T), 24' rig. Luna (V), 31' Krzyzanowski (T), 38' Agbonifo (V), 50' Corradi (V), 54' Pavanati (V), 65' Raballo (T), 68' Pavanati (V)

HELLAS VERONA (3-5-2): Magro; Nwanege (93' Kurti), Corradi, Popovic; Agbonifo (83' Monticelli), Szimionas, Dalla Riva (83' Bancila), Pavanati (70' Scharner), Barry; Luna (70' Philippe), Vermesan. A disposizione: Ravasio, De Rossi, Vapore, Fagoni, Devoti, Peci. Allenatore: Sammarco

TORINO (3-4-3): Plaia; Bonadiman, Olsson, Desole; Marchioro, Dalla Vecchia (85' Galantai), Mahari (59' Liema), Krzyzanowski (85' Atlee); Franzoni (80' Conzato), Gabellini, Dimitri (59' Raballo). A disposizione: Siviero, Pellini, Mullen, Rossi, Russo, Tzouliou. Allenatore: Tufano

Ammoniti: 57' Marchioro (T), 57' Pavanati (V), 58' Dalla Riva (V), 63' Agbonifo (V), 69' Dalla Vecchia (T)

Espulsi: 78' Olsson (T)