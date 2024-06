Torino, chi è Perciun: trequartista in crescita a metà tra U18 e Primavera

Perciun è un trequartista nato il 23 aprile 2006 in Moldavia che si è trasferito in Italia ad agosto 2022 per cercare di coronare il sogno di diventare un calciatore professionista. Dopo vari anni nelle squadre giovanili dell'accademia moldava Radu Rebeja, Perciun riceve la chiamata del Torino che non lo lascia indifferente. Così il giovane e promettente trequartista accetta la proposta granata, partendo alla volta dell'Italia all'età di 16 anni per vestire la maglia del Torino. La stagione 2022-2023 è la prima in granata. Perciun sorprende tutti nelle fila dell'Under 17 a suon di gol e assist e diventando un punto fermo della formazione di Aniello Parisi nel giro di sei mesi; a gennaio così viene promosso in Under 18 con Antonino Asta, dove trova spazio e cresce ulteriormente. Chiude la prima stagione in Italia con 35 presenze tra Under 17 e Under 18 impreziositi da 9 gol. Il Toro decide di puntare anche per il futuro sul trequartista moldavo, così Perciun ad agosto firma il primo contratto da professionista con il club granata.

Chi è Sergiu Perciun: ultimo anno di grande crescita a metà tra Under 18 e Primavera

Nella stagione 2023-2024 Perciun si divide inizialmente tra Under 18 e Primavera. Il trequartista granata comincia il campionato con La Rocca e in Under 18 continua a dimostrarsi un talento non indifferente, nel mentre inizia a raccogliere le prime convocazioni con Scurto pur senza trovare spazio in Primavera. A gennaio Perciun conta già 7 gol in Under 18 e per la seconda parte della stagione viene promosso in pianta stabile in Primavera. Nella squadra allenata da Giuseppe Scurto, essendo un 2006, si ritrova ad essere uno dei più piccoli ma nonostante ciò si fa ben vedere quando chiamato in causa. Nell'ultima stagione per lui infatti si contano 10 reti e 2 assist tra U18, Primavera e Coppa Primavera. Ora è arrivata la firma sul rinnovo di contratto fino al 2027, altri tre anni per lui di contratto con il Toro durante i quali dovrà cercare di crescere ancora per dimostrarsi un giocatore prezioso. Le impressioni su Perciun sono molto buone. L'anno prossimo avrà tempo per dimostrare i miglioramenti soprattutto nelle scelte e nei suggerimenti; potrà farlo contando sull'esperienza già raccolta in Primavera.