Torino, Ciammaglichella e Serra convocati in Nazionale Under 17

I due giocatori granata classe 2005 sono stati convocati per la prima fase di qualificazione all'Europeo Under 17

Aaron Ciammaglichella e Nicolò Serra fanno ritorno in Nazionale. I due giocatori del Torino, entrambi classe 2005, sono stati chiamati dal tecnico federale Bernardo Corradi per il raduno per preparare le qualificazioni all'Europeo Under 17. I 26 giocatori convocati si ritroveranno al CPO di Tirrenia per preparare la prima fase di qualificazione al torneo che si svolgerà in Irlanda del Nord. Il raduno è in programma dal 18 al 24 ottobre, giorno in cui Bernardo Corradi sceglierà i 20 giocatori che partiranno per Belfast fino al 3 novembre.