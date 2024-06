Torino, il punto sul weekend del femminile: risultati e classifiche

I risultati del fine settimana del Femminile granata

Irene Nicola Redattore 3 giugno - 17:53

Due vittorie su due nel fine settimana del Settore giovanile femminile granata. Esplode la festa per l'Under 19, ultima formazione giovanile in corsa per lo scudetto: è semifinale dopo un roboante 12-0 sul Football Genova. L'Under 15 invece, già certa della non qualificazione ai quarti, chiude la stagione con un nota positiva. Di seguito il resoconto dettagliato del weekend del Femminile.

UNDER 19: Vincere, riconfermarsi e tornare a lottare ancora per lo scudetto da vice campionesse in carica. L'Under 19 granata aveva un obiettivo da inseguire e non ha mai distolto lo sguardo dal traguardo. Dopo aver dominato il girone regionale senza battere ciglio, il Toro si è presentato alla fase più delicata della stagione con un volto ancor più cinico. Nel triangolare in cui si sono articolati i quarti, le granata hanno raccolto solo vittorie. Prima il successo all'esordio in trasferta sul Livorno con il risultato di 4-1, poi il turno di riposo e l'ultimo match contro Football Genova, travolto per 12-0. Il Toro è primo per distacco e vola in semifinale. Ora il penultimo atto in gara unica contro il Real Meda. Nell'altra semifinale si scontreranno Roma e JSL Women.

UNDER 15: Termina la stagione dell'Under 15 granata, che non riesce a qualificarsi per i quarti ma saluta con una vittoria. Le torelle hanno affrontato nell'ultima gara del girone la Cremonese e hanno avuto la meglio per 2-0 grazie alle reti di Aurora Gullo e Viola Rabbione. Con questo risultato il Toro non si posiziona in top2 ma chiude risalendo la classifica e arpionando il terzo posto con il sorpasso sul Genoa.

Femminile, i risultati del fine settimana — UNDER 19 (Fasi Finali, quarti scudetto): Torino-Football Genova 12-0

Marcatrici granata: Giada Guarini (x4), Alessia Pierro (x3), Nicole Grieco (x2), Carola Munafò, Paola Cadario, Alessia Scolamiero

UNDER 15 (Fase Interregionale, girone 1): Torino-Cremonese 2-0

Marcatrici granata: Giulia Gullo, Viola Rabbione

Femminile, le classifiche — UNDER 15 (Fase Interregionale, girone 1): Juventus 42 (14), Pro Sesto 25 (14), Torino 23 (14), Parma 22 (14), Genoa 21 (14), Sampdoria 20 (14), Como 5 (14), Cremonese 3 (14)