Weekend di fuoco per il settore giovanile del Torino. Tutte le Under granata scenderanno infatti in campo per match di cartello. Occhi puntati in particolare su Under 16 e Under 15, impegnate nel derby della Mole con la Juventus. L'Under 18 granata sfida invece un Inter in cerca di rivincita, l'Under 17 infine ospita lo Spezia.