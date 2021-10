Nel weekend che verrà saranno in campo tre squadre su quattro del settore giovanile del Torino. Ai box rimane l'Under 17 appena passata sotto la guida di Marco Veronese, dopo l'addio di Attila Malfatti. Un bene per il neo allenatore granata che avrà così modo di lavorare con il suo gruppo. In campo Under 18, Under 16 e Under 15. Per le ultime due sarà un fine settimana intenso, visto che dovranno sfidare la Juventus nel primo derby giovanile della stagione.