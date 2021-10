Dopo un fine settimana di sosta per tutte le Under (dalla 18 alla 15), riparte il campionato per tutte le squadre giovanili del Torino, anche se due annate dovranno rimanere ai box. L'Under 15 di La Rocca e l'Under 16 di Semioli non giocheranno perché le loro partite sono state rinviate. In campo quindi solamente il gruppo di Asta e quello di Malfatti.