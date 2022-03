Si è concluso un weekend con pochi impegni per il Settore giovanile del Torino. Primavera, Under 16 e Under 15 erano ferme ai box per le rispettive soste nazionali, quindi in campo sono scese solamente Under 18 (si trattava di un recupero) e Under 17. La squadra di Asta era impegnata a Verona contro l'Hellas, mentre i ragazzi di Veronese in casa contro la Cremonese.